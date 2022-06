Luca Salatino e Ida Platano l’hanno fatto davvero: il gesto che commuove tutti (FOTO)

Il gesto tra i due tronisti forse più chiacchierati e discussi di Uomini e Donne, ovvero il pugile romano Luca Salatino e la parrucchiera Ida Platano

La stagione di Uomini e Donne 2021-2022 è terminata il 1 giugno scorso. Un’annata come sempre ricca di colpi di scena, di situazioni scoppiettanti e di rapporti nati e finiti. Insomma, una classica stagione del salotto di Maria De Filippi.

Nonostante il termine, per la pausa estiva, del programma di dating show, alcuni protagonisti continuano a far parlare di sé anche a telecamere spente. Tanti i protagonisti dei quali si discuterà anche durante l’estate, in attesa della riapertura di Uomini e Donne.

L’ultima vicenda riguarda due personaggi centrali dell’ultima stagione, che hanno fatto molto discutere e chiacchierare per vicende simili. Ovvero Luca Salatino, tronista ‘classico’, e Ida Platano, che invece ha fatto parte del Trono Over negli ultimi anni.

Il rapporto tra Luca e Ida: il gesto del pugile è commovente

Tra Luca Salatino e Ida Platano c’è qualcosa di più rispetto alla semplice ‘convivenza’ nel salotto di Maria De Filippi. I due hanno stretto un legame molto forte, che i fan del programma avranno certamente notato.

Ma le malelingue, o i più maliziosi, devono ricredersi. Non c’è nulla di sentimentale tra Luca e Ida, bensì una grandissima amicizia nata già nei mesi scorsi. In particolare la parrucchiera di Brescia ha appoggiato e consigliato molto il pugile romano durante il suo trono, nella scelta della corteggiatrice ideale.

Ida Platano è stata la prima ad esultare al momento della scelta di Luca, che ha deciso di puntare sul rapporto con Soraia Allam. Il gesto che ha fatto commuovere tutti i telespettatori è arrivato proprio nell’ultima puntata del programma di Canale 5: Luca ha chiamato Ida al centro del palco abbracciandola in maniera affettuosa e molto sentita, segnale del rapporto eccezionale nato tra i due personaggi.

Un gesto che, anche a giorni dalla chiusura della trasmissione, fa ancora parlare di sé. Non per questioni di gossip, bensì per la veridicità dei rapporti che nascono davanti e dietro le telecamere di Uomini e Donne.

Ida Platano, nonostante il rapporto burrascoso con il cavaliere Riccardo Guarnieri e le critiche quotidiane di Tina Cipollari, risulta infatti essere una delle protagonista più benvolute di U&D da mesi. Oltre che con Salatino ha stretto ottimi rapporti con Gemma Galgani e con altre dame e cavalieri del programma.