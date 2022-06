Isola dei Famosi 2022, c’è già il nome del vincitore: il pubblico non ha dubbi. Incredibile segreto svelato prima della puntata finale

Ormai ci siamo quasi: la puntata finale all’Isola dei Famosi 2022 è in programma lunedì 27 giugno e poi manderemo in archivio il reality. Forse anche per l’ultima volta, visto che Mediaset potrebbe cancellarlo dai palinsesti.

Noi però già oggi siamo in grado di svelarvi in anteprima il nome del vincitore. Perché in quasi tre mesi di Isola il pubblico ha avuto modo di studiare bene strategie e comportamenti, di stabilire che bara e chi gioca pulito, di affezionarsi. E c’è un concorrente che più di tutti al televoto finale ha la certezza matematica di essere il prescelto.

In questo senso i bookmakers sembrano non avere nessuno dubbio e quindi anche noi ci fidiamo. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 sarà… Nicolas Vaporidis, il preferito a casa. L’attore romano, spesso attaccato dagli altri naufraghi nelle scorse settimane, soi è invece fatto apprezzare a casa e viaggia a quote bassissime. Ma dovrà fare i conti contro altri due romani combattivi, Edoardo Tavassi, che al momento viaggia come contro favorito, e Nick Luciani (il cantante de I Cugini di campagna). Fuori dal podio virtuale invece Luca Daffré e Carmen Di Pietro.

Isola dei Famosi 2022, c’è già il nome del vincitore: Lory Del Santo asfaltata al televoto

In effetti abbiamo ancora un po’ di tempo per capire, ma intanto i bookmakers hanno già azzeccato. Perché nessuno metteva Lory Del santo tra i primi cinque possibili favoriti dell’Isola 2022 e in effetti sarà così. La showgirl e attrice veronese è stata eliminata definitivamente durante l’ultima diretta del 6 giugno.

Prima ha perso nettamente al televoto contro Estefania e quindi ha dovuto affrontare un secondo televoto sulla Playa Esgamada contro Pamela Petrarolo. Anche in questo caso è andata malissimo: il 76% del pubblico infatti ha scelto di farla tornare a casa e così sarà. Un risultato nettissimo, messo in evidenza anche da Luxuria che non ha mai risparmiato critiche a Lory.

Lei però sembra non essersela presa più di tanto: “Per me è stato un piacere e mando un bacio a tutti. Esco a testa alta perché sono felice di quello che è stato, non cambierei nulla di quello che ho fatto”. Vladimir Luxuria però non è d’accordo e ancora una volta l’ha attaccata: “Lory bifronte. Tu dici che non ci sono prove, ma ti assicuro che nei daytime vediamo tutto. Abbiamo visto quando vai da uno e lanci il sospetto, sei un’attrice”.