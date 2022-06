Icona della musica italiana a Sanremo 2023? Amadeus fa impazzire tutti in diretta

Da poco conclusa la conferenza stampa di Amadeus per l’evento all’Arena di Verona che si terrà a settembre durante cui ha sganciato la prima bomba

Il conduttore delle prossime edizioni della kermesse musicale più attesa in Italia è uscito allo scoperto con una bomba pazzesca che ha fatto sognare tutti. Durante la conferenza, infatti, ha espresso un desiderio.

È da poco terminata la conferenza stampa di presentazione di Arena ’60, ’70, ’80 che quest’anno aggiunge anche il decennio degli anni ’90 a differenza dell’anno scorso. Ancora una volta l’Arena di Verona farà da scenario a tre serate da favola, 12-13-14 settembre con tantissimi cantanti rappresentati di quei quarant’anni di musica ed ospiti eccezionali. Per chi non sarà presente in quei tre giorni, potrà assistere all’evento in tre sabati targati Rai Uno, 17-24 settembre e 1 ottobre.

Tra i cantanti che saliranno sul maestoso palco sono stati già annunciati Ornella Vanoni, Rita Pavone, Gloria Gaynor, Holly Johnson, Bonnie Tyler, Paul Young, Richard Sanderson, SNAP!, Gianluca Grignani e Aqua. Saranno oltre 50 i cantanti che si esibiranno e tra questi ci sono nomi illustri che saliranno sul palco, ma che Amadeus ha deciso di tenere momentaneamente segreti.

Sanremo 2023, Amadeus sogna Mina sul palco del Teatro Ariston

Mina è scomparsa dai radar già da un po’, a 82 anni ha deciso di dedicarsi a sé stessa ed ai suoi affetti più cari, ma Amadeus sogna di poterla vedere al suo fianco. Durante la conferenza stampa di presentazione di Arena ’60-’70-’80-’90 ha svelato che a Sanremo 2023 vorrebbe tanto avere sul palco del Teatro Ariston Mina: “Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione”.

Nessuno spoiler particolare per quanto riguarda la prossima edizione del Festival, salvo il fatto che lunedì uscirà il regolamento e presto si occuperà di ascoltare le canzoni che si sono candidate per poter partecipare alla kermesse. I Big che saranno in gara potranno essere accompagnati anche dai cantanti originali delle canzoni portate in serata cover, e perché no proprio in quell’occasione si potrebbe vedere un gran ritorno in scena dell’icona della musica italiana.