È guerra tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo: l’indizio social è evidente

I due noti protagonisti del Grande Fratello Vip 6 non sembrano essere più in buoni rapporti come invece era accaduto dentro la casa

I legami e le relazioni dei personaggi del Grande Fratello Vip fanno spesso discutere e continuare a parlare anche settimane dopo la fine della trasmissione. Mai come quest’anno, visto che la sesta edizione ha portato un numero rilevante di intrecci e liaison di ogni genere.

Ad esempio fa chiacchierare molto la fine dell’idillio tra due protagonisti del GF Vip 6, i quali erano stati segnalati come grandi amici fino a poco tempo fa. Soleil Sorge, la nota influencer, da poco sbarcata come ospite all’Isola dei Famosi, e Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore, nonostante il rapporto sentimentale (finito da poco) con Lulù Selassié aveva legato molto nella casa del GF Vip con Soleil. Un rapporto vero e reciproco tra i due giovani partecipanti, approvato anche dal padre di Manuel che ha espresso sempre parole di elogio per Soleil vista la vicinanza al figlio.

Rottura dell’amicizia tra Soleil e Manuel: tutta colpa della nomination

Da qualche tempo Manuel Bortuzzo e suo padre Franco non seguono più Soleil Sorge sui social network. Un indizio chiaro della rottura dei rapporti tra il giovane nuotatore e la nota influencer che fa spesso discutere.

Tutto potrebbe però aver avuto origine all’interno della casa del GF Vip. Ovvero quando Manuel ha interrotto l’idillio mandando Soleil in nomination, parlando di lei come di una persona che non riesce ad infondere amore ed affetto nei confronti del prossimo.

La stessa Soleil di recente, dopo la fine del programma, ha avuto modo di reagire e di rispondere in maniera piccata. “Utilizza più amore e meno odio. Le ipocrisie invecchiano male” – avrebbe scritto la ragazza come commento ad alcune parole di Manuel Bortuzzo nei confronti della ex fidanzata Lulù.

Uscito dalla casa del GF Manuel aveva criticato inizialmente alcune riflessioni di Soleil, che a suo dire danneggiavano la figura della fidanzata Lulù. Ora il paradosso è che la giovane italo-americana e la principessa etiope sarebbero tornate in buoni rapporti ed a seguirsi a vicenda su Instagram, proprio dopo la rottura con Bortuzzo.

Un intreccio quasi da fiction televisiva, che ha però soltanto un risultato: Manuel e Soleil non sembrano essere più amici, anzi tendono ad ignorarsi ed a dimenticare i trascorsi idilliaci all’interno del GF Vip 6.