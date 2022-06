Guendalina Tavassi, il fidanzato va a dormire fuori: cosa è successo nella notte

Nella notte dea il 6 ed il 7 giugno il fidanzato di Guendalina Tavassi, Federico Perna, ha deciso di andare a dormire fuori dalla camera d’albergo dove soggiornava insieme all’ex naufraga. Ecco perchè lo ha fatto

Guendalina Tavassi ha avuto una piccola disavventura prima della diretta de L’Isola dei Famosi del 6 giugno. Come è nel suo stile, non si è fatta demoralizzare dal ritardo che aveva accumulato ed è arrivata a passo spedito verso gli studi Mediaset con un abito da sera trasparente e le scarpe da ginnastica.

La serata è proseguita all’insegna del divertimento e delle risate, fino a quando è tornata in d’albergo insieme al suo fidanzato Federico Perna. Sulla porta della camera il personale dell’hotel gli ha lasciato un cartello con scritto “‘O famo strano?” che ha subito suscitato l’ilarità dei due. Una volta entrati, hanno scartato i numerosi dolci ricevuti in dono.

Perchè il fidanzato di Guendalina Tavassi se ne è andato

La nottata fra il 6 ed il 7 giugno è volata, e Guendalina Tavassi si è mostrata insieme a Federico Perna mentre alle cinque della mattina mangiava della pizza d’asporto. Il giorno dopo, sempre sorridente, la coppia è comparsa di nuovo negli studi Mediaset, questa volta ospite della trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque.

Anche qui, Guendalina ha ripreso il backstage della trasmissione, mostrando Vladimir Luxuria sui divanetti dietro le quinte insieme a Roger. Una volta andati in diretta, i due fidanzati hanno rivelato cosa è davvero successo nel corso della nottata. Il fidanzato di Guendalina Tavassi, infatti, ha dormito fuori dalla camera d’albergo.

Cosa è successo nella notte: l’esilarante racconto a Pomeriggio Cinque

Guendalina Tavassi ha confermato che, una volta arrivati in albergo dopo L’Isola dei Famosi, lei ed il suo fidanzato hanno fatto fatica a prendere sonno. Questo perchè Federico Perna si faceva molto innervosire dalla presenza delle zanzare, mettendo in agitazione anche l’ex naufraga che in Honduras ha avuto a che fare con i temibili mosquitos.

Ad un certo punto, dopo aver notato diverse punture di zanzara sul volto, sulle braccia ed anche sul resto del corpo, il fidanzato di Guendalina ha preso una decisione drastica. Ha infatti deciso di lasciare la camera dell’albergo per andare a trascorrere qualche ora tranquillo nella hall. Non c’è dunque nessuna crisi fra i due.

Ecco il racconto della serata di Guendalina Tavassi e come il fidanzato è finito a dormire da solo:

