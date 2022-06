Giulia Stabile sbarca su Netflix: avrà un ruolo in un film, è ufficiale

Giulia Stabile sbarcherà ufficialmente su Netflix a partire dal prossimo 7 luglio. Ecco in quale pellicola la ballerina di Amici ha ottenuto il suo primo ruolo.

A marzo, Giulia Stabile aveva realizzato un servizio molto particolare per Cosmopolitan. Si era mostrata in un video recitando queste parole: “Avete mai pensato al sapore delle prime volte? Crescere è attraversarle. Cercandosi per corrispondersi. Oltre le voci che ti raggiungono, spesso feriscono. Ci arrivi un giorno, dopo sacrifici, lacrime… Scopri che ti sei fidata più di te, che di quelle voci. E sei diventata quello che volevi essere“.

Sembra essere proprio questa la filosofia professionale di Giulia Stabile. Dopo aver realizzato il suo sogno di bambina vincendo Amici 20, si è buttata con molto entusiasmo in tante nuove avventure. Prima la si è vista nei panni inediti di conduttrice a Tu Si Que Vales, poi ballerina professionista ad Amici 21 ed influencer.

Cosa farà Giulia Stabile su Netflix? Ecco il suo ruolo

In questi giorni, Giulia Stabile è impegnata in una campagna pubblicitaria per un noto marchio di abbigliamento. Ha anche trovato il tempo per festeggiare un compleanno familiare accompagnata da Sangiovanni. Mentre corrono le indiscrezioni riguardo la sua presenza nella prossima stagione di Amici, la ballerina ha fatto un annuncio importante.

La vincitrice di Amici 20 avrà un ruolo in una produzione di Netflix. Più precisamente, farà il debutto come doppiatrice nella versione italiana del cartone animato The Sea Beast. La pellicola verrà tradotta come Il mostro dei mari e farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 7 luglio.

La vincitrice di Amici 20 sarà insieme ad Abbatantuono e Santamaria

Secondo le prime indiscrezioni riguardo Il mostro dei mari, il personaggio di Giulia Stabile non avrà un ruolo da protagonista. La ballerina doppierà Vedetta dell’Inevitabile, una temibile e molto nota nave da caccia. Ci saranno anche altri vip e attori di primo piano che presteranno la loro voce ai personaggi di questo cartone animato.

Diego Abbatantuono sarà il Capitano Crow, mentre Claudio Santamaria diventerà il cacciatore di mostri Jacob Holland. Il mostro dei mari racconta proprio la storia di Jacob Holland, che imbarcatosi per un viaggio conoscerà Maisie Brumble. I due alleati intraprenderanno un viaggio che li farà entrare nella storia.

Ecco Giulia Stabile con Sangiovanni e la famiglia: