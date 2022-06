GF Vip 6, Lulù Selassié pugnalata alle spalle: compleanno rovinato

Non una bella situazione per Lulù Selassié, la nota principessa che ha partecipato al Grande Fratello Vip 6 nei mesi scorsi

Una vita da star, patinata e piena di eventi mondani. Questo si prospetta per Lulù Selassié, la ereditiera e principessa di origini etiopi che assieme alle sorelle Clarissa e Jessica è stata tra le protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6.

Tanti e tante sognano una vita lussuosa e ricca di eventi mondani come Lulù. Ma non tutto è sempre rose e fiori. Infatti la giovane donna romana con chiare origini africane ha subito una sorta di pugnalata alle spalle da coloro che le vogliono bene, gli affetti più cari.

Lulù infatti aveva organizzato un mega party di compleanno, visto che compirà 24 anni il 9 giugno prossimo. Tutto pronto per celebrare una festa di lusso e di assoluto divertimento, ma visti i recenti responsi Lulù ha dovuto rinviare il tutto ed annullare le prenotazioni già effettuate.

Lulù, party di compleanno rinviato a fine mese: non ci sarà Manuel Bortuzzo

Il motivo del rinvio, come riportato da The Pipol TV, riguarda il forfait annunciato da moltissimi degli invitati di Lulù Selassié. Pare che un numero considerevole di persone invitate dalla ragazza al party si siano tirate indietro per svariati motivi, personali o professionali.

Lulù si sarà sicuramente sentita sola e abbandonata da moltissimi affetti. La giovane italo-etiope aveva organizzato tutto nel dettaglio: mega festa serale presso il Gold Tower Hotel di Napoli, lussuoso hotel utilizzato spesso per eventi mondani e importanti celebrazioni.

L’albergo ha ricevuto poche ore fa una disdetta da parte della Selassié, che avrebbe pensato di slittare tutto a fine mese, al 22 giugno prossimo. Nella speranza che stavolta gli invitati, o quanto meno la maggior parte di questi, siano presenti.

Difficilmente sarà presente alla festa e nella lista invitati l’ex fidanzato di Lulù, il nuotatore Manuel Bortuzzo. I due non sono infatti rimasti in buoni rapporti dopo il GF Vip 6. Manuel ha deciso improvvisamente di emettere un comunicato nel quale annunciava pubblicamente la rottura con Lulù, nonostante la principessa fosse ignara di tutto ciò. Difficile dunque che tra i due giovani possa fiorire neanche una amicizia.