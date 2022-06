Dopo il dramma, la gioia inaspettata: l’ex tronista di Uomini e Donne ha partorito (FOTO)

Una bellissima e lieta notizia per i fan di Uomini e Donne e per i protagonisti dello show di Maria De Filippi: la tronista ha da poco partorito

Non solo il day time o gli intrighi tra tronisti e corteggiatori. Uomini e Donne fa parlare di sé anche per la vita privata dei personaggi, sempre molto seguiti dal pubblico e dai follower anche dopo le loro esperienze televisive.

Bellissima notizia che arriva da un personaggio noto di Uomini e Donne. Una protagonista assoluta delle scorse stagioni dello show di Canale 5 è diventata mamma. Grande e felice sorpresa per Maria De Filippi e per tutta la produzione dell’amatissimo programma.

La donna in questione è Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne che anni fa aveva fatto parlare di sé per la sua lunga esperienza nel programma e la ricerca quasi spasmodica di un partner ideale, nonostante la non giovanissima età.

Sabrina Ghio di nuovo mamma: la piccola Mia arriva dopo i drammi degli ultimi anni

Sabrina Ghio ha partorito questa mattina, come pubblicato dalla stessa influencer poco fa su Instagram. Una tenerissima foto che ritrae la donna con in braccio la piccolissima nuova arrivata, che è stata battezzata col nome di Mia.

Si tratta della secondogenita di Sabrina Ghio, che anni fa era già diventata mamma di Penelope. Nell’immagine pubblicata sui social è presente anche la bambina ed il papà Carlo Negri, futuro marito dell’ex tronista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S A B R I N A G. (@sabrinaghio)

La notizia per l’ex pupilla di Maria De Filippi è doppiamente straordinaria e felice. Infatti di recente Sabrina Ghio, che vanta un passato da ballerina ad Amici nel 2004, ha raccontato a Verissimo di aver superato momenti davvero complicati nella sua vita privata.

La Ghio infatti, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha subito ben tre aborti spontanei mentre cercava di rimanere incinta del secondo figlio. Un dramma per qualsiasi donna, che però Sabrina ha superato con forza e volontà.

Inoltre la donna è stata anche operata per colpa di un’infezione da papilloma virus. Un rischio per il genere femminile, ma Sabrina ha superato anche questo ostacolo e il problema di salute si è risolto senza conseguenza. Oggi finalmente una giornata felice: l’arrivo di Mia porterà tanta serenità e gioia a casa dell’ex tronista.