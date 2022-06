Drusilla Foer, batosta inattesa: nessuno lo avrebbe immaginato. C’era grande attesa per la vera sorpresa di Sanremo 2022, ora sappiamo

Meglio dell’Italia Under 21 e di parte della concorrenza, peggio di alcuni programmi storici anche se certi sono in replica. Cp0era grande attesa per il debutto di Drusilla Foer nel Preserale di Rai 2 con l’Almanacco del Giorno Dopo e adesso sappiamo come andata.

Una conduzione sobria e intelligente, come nel suo stile, per un programma che il pubblico giovane nella sua vita non ha mai visto e quello più datato forse aveva dimenticato. Una vera scommessa, per lei e per la rete, e lo ha confessato ospitando nella prima puntata Amadeus che l’aveva voluta a Sanremo 2022. “Mi hanno dato la conduzione di un programma. ma co-condurre è molto meglio, Non è che sei livero e vuoi farlo con me?”, ha chiesto l’alter ego di Gianluca Gori. “Adesso relax, tocca a te” gli ha risposta Amadeus consigliandole di essere solo se stessa e così è stato.

Ora arriva la risposta degli ascolti tv. Nel Preserale il programma più visto è stato su Rai 1 Reazione a Catena, tornato per tutta la programmazione estiva: 3.528.000 spettatori e il 27.7%di share. Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro ha totalizzato 2.371.000 spettatori (19.4%) e su Rai 2 Italia-Lussemburgo Under 21 ha messo insieme 406.000 spettatori (3.9%). Poi Drusilla con 797.000 spettatori meglio di Blob su Rai 3 (821.000 spettatori con il 5.3%) e di Tempesta d’Amore su Rete 4 con 722.000 (4.6%).

Drusilla Foer, batosta inattesa: ecco come sono andate le altre sfide

Nell’Acces Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 3.860.000 spettatori con il 21.5% mentre su Canale 5 Striscia la Notizia una media di 2.883.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai 3 Un Posto al Sole 1.394.000 spettatori (7.8%) e su Rete 4 Stasera Italia 795.000 persone (4.7%).

In prima serata però riscatto su Canale 5 –dell’Isoa dei Famosi 16: dalle 21.45 all’1.22 – L’Isola dei Famosi 16 con 2.461.000 spettatori pari al 20.5% di share. Un dato9 migliore rispetto al film su Rai 1 A Casa Tutti Bene con 2.674.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud è piaciuta a 938.000 spettatori pari al 6.4% di share e su Rete 4 Quarta Repubblica un ascolto medio di 715.000 spettatori con il 5.2% di share.

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 Sei Sorelle ha raggiunto 1.134.000 spettatori con il 14.5% e la prima puntata di Estate in Diretta 1.360.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Beautiful 2.531.000 spettatori con il 20.5%, Una Vita 2.487.000 spettatori e Un Altro Domani 2.218.000 spettatori con il 23.6%. Pomeriggio Cinque ha tenuto compagnia a 1.517.000 spettatori con il 20.3%, nella presentazione e a 1.431.000 spettatori con il 18% nel programma reale.