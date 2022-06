Crisi di panico in piena notte: web sconvolto dal vincitore di X Factor – VIDEO

L’argomento ‘attacchi di panico’ è molto meno un tabù adesso, ma c’è ancora chi se ne vergogna ed il vincitore di X Factor sprona a non farlo

Nel mondo degli influencer, dello spettacolo, della musica e dello sport l’argomento attacchi di panico è sempre più frequente e, nonostante sia molto delicato, è sulla bocca di tutti per poter sensibilizzare alla cura mentale.

La vita gli ha dato più di un’opportunità e lui l’ha colta al volo, ma adesso il baratro è molto vicino. Lorenzo Fragola non si è mai arreso, nel 2013 è stato immediatamente scartato ad X Factor e l’anno dopo l’ha vinto facendo innamorare la platea nella squadra di Fedez. L’anno successivo ha anche partecipato al Festival di Sanremo con Siamo uguali, classificandosi soltanto al decimo posto.

Dopo essere entrato di diritto nella top 10, Lorenzo Fragola ha pubblicato poco altro: nel 2016 è uscito l’album Zero Gravity e nel 2018 l’album Bengala. Da ormai 4 anni, il vincitore di X Factor non è più così presente nel mondo della musica così come lo è stato in passato.

Lorenzo Fragola si riprende dopo un attacco di panico e manda un messaggio ai suoi fan

Pochi giorni fa, Lorenzo Fragola ha pubblicato un video su TikTok in cui stentava a respirare, con gli occhi colmi di lacrime ed una didascalia molto significativa con cui ha voluto mandare un messaggio importante ai fan: “Questo video l’ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna”.

Nei commenti del video tantissimi fan del cantante si sono aperti nel raccontare la propria esperienza ed hanno, a loro volta, ricevuto tanti messaggi di supporto. Così è intervenuto il proprietario del video che non ha nascosto la sua gioia: “Ragazzi è molto bello leggere i vostri messaggi le vostre storie. Era proprio quello che desideravo. Vi abbraccio tutti fortissimo”.