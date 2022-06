Che Dio ci aiuti 7, tutto confermato: l’addio è ufficiale

Arriva l’ufficialità dell’addio nella seguitissima serie televisiva targata Rai, Che Dio ci aiuti che a breve tornerà con la settima stagione

Nella prossima stagione televisiva la Rai riproporrà una fiction divertente e sentimentale che ha appassionato moltissimi telespettatori. Vale a dire Che Dio ci aiuti, la serie che parla della vita di convento, tra vicissitudini, modernità e relazioni esterne.

La fiction in questione vede da anni come protagonista assoluta Elena Sofia Ricci, una delle attrici più esperte ed apprezzate della nostra televisione. L’interprete fiorentina indossa i panni di Suor Angela, il fulcro attorno alla quale nascono e si sviluppano gli intrecci di Che Dio ci aiuti.

Nelle ultime settimane erano fuoriuscite indiscrezioni molto particolari sulla presenza della Ricci nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, anche se la Rai aveva fatto sapere che l’attrice ci sarà sicuramente. La verità dei fatti è stata descritta dalla stessa Ricci in un’intervista a La Repubblica.

Elena Sofia Ricci stanca del ruolo di Suor Angela? Tutta la verità

Pare proprio che Elena Sofia Ricci ci sarà nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, ma solo parzialmente. Come accaduto per Terence Hill nell’ultima annata di Don Matteo, si prevede un addio definitivo in corso d’opera.

La Ricci indosserà nei panni di Suor Angela nelle prime puntate della settima edizione. Per poi uscire di scena, lasciando il ruolo da protagonista della fiction ad altri personaggi e colleghi. La conferma è arrivata dalla stessa interprete:

“so che i fan saranno dispiaciuti per la mia uscita di scena. ma questo slalom tra fiction e film non mi identifica in un solo personaggio: io sono elena sofia e basta”

La voglia di nuovi progetti e di non fossilizzarsi su una sola fiction porterà Elena Sofia Ricci ad abbandonare la serie in questione. L’addio a Suor Angela chiude una porta, ma apre un portone a livello di carriera: l’attrice sarà presto in Rai nei panni di Teresa Battaglia, un’investigatrice che sta perdendo la memoria a causa dell’Alzheimer.

I fan di Che Dio ci aiuti saranno dunque spiazzati da questa uscita di scena. Ma le nuove trame riguarderanno personaggi nuovi e giovani. I prossimi protagonisti della settima stagione dovrebbero essere Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, e Pierpaolo Spollon, che tornerà ad interpretare lo psicologo Emiliano.