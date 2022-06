Brave and Beautiful, salta tutto! Telespettatori sconcertati: c’è lo spoiler. Accadrà nelle prossime puntate della soap trasmessa su Canale 5

Negli episodi in arrivo avremo a che fare con l’avvelenamento di Suhan e le nozze annullate con Cesur. Nel gran finale i colpi di scena riguarderanno anche altri personaggi.

C’è grandissima attesa tra tutti i fan della soap opera turca Brave and Beautiful per l’ultima serie di episodi che decreterà il gran finale stagionale. Come è lecito immaginarsi non mancheranno numerosi colpi di scena e imprevisti di ogni sorta per i protagonisti, con trame a dir poco spiazzanti. Al centro dei riflettori ci sono loro Suhan e Cesur, finalmente riappacificatisi e pronti al grande passo delle nozze. Quando tutto sembra scritto, però, arriva la notizia che rovina tutti i piani dei due innamorati. Il lieto evento sarà annullato visto che Suhan verrà avvelenata.

Per quanto riguarda le mosse di Cesur, invece, lo vedremo riuscire nell’impresa di far arrestare Riza per l’omicidio di Adalet, ma proprio per questo dovrà vedersela con la vendetta dell’uomo. Ci sarà un maxi sequestro di Bulent, Cahide e Hulya per chiedere loro di avvelenare la figlia di Tahisn e provocarle l’aborto. Inizialmente pare che nessuno gli darà ascolto. Poi però, nello stesso giorno della cerimonia, Suhan avrà grossi problemi fisici e sarà costretta a finire in ospedale. Verranno scoperte sostanze tossiche nel suo sangue, le tracce di avvelenamento.

Brave and Beautiful, tutte le anticipazioni sulle ultime puntate della soap

Nelle anticipazioni dell’ultimo atto di Brave and Beautiful verrà fuori che tutti i sospetti di Suhan per l’avvelenamento sono concentrati su Bulent, assieme a Hulya e Cahiede. Il primo confesserà però alla madre che nonostante le minacce di Riza di avvelenare la giovane non ha compiuto lui l’opera.

Il vero colpo di scena sarà poi quello che riguarderà Turan, l’ex nuora di Tahsin, in grado di mettere la polizia sulle sue tracce e di fargli perquisire la casa. Lì verranno rinvenute le tracce del veleno responsabile del malore di Suhan. Cahide verrà arrestata da innocente, considerando il suo passato, e nonostante i tentativi di discolparsi non verrà creduta.

Le ultime news riguardanti le puntate finali della soap opera ambientata nei dintorni di Istanbul, vedono Tahsin, malato e con gravi problemi di memoria, finire letteralmente nel nulla. Suhan e Cesur inizieranno a cercarlo, fino a quando non sarà il figlio di Fugen a ritrovarlo, da solo e fuori di sé su una scogliera.