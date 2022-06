Barbara D’Urso, tutto deciso! Siglato un nuovo contratto: dove la vedremo

Mesi e mesi di trattative, il timore di non vederla più in TV, ma Barbara d’Urso è riuscita a trovare la soluzione perfetta

I recenti gossip vedevano la conduttrice partenopea lontana da Mediaset dopo tanti anni di servizio alla rete del Biscione. Adesso arriva l’ufficialità su quello che sarà realmente il suo futuro in TV.

Negli ultimi tempi, Barbara d’Urso è stata al centro del gossip per la sua permanenza a Mediaset che sembrava aver perso quota. La conduttrice partenopea, infatti, all’interno della rete del Biscione ha avuto un ridimensionamento che ha fatto percepire qualche malumore dalle parti. Nei mesi scorsi la colpa è stata data soprattutto agli ascolti molto bassi che ha registrato con La Pupa e Il Secchione Show, adesso le cose sembrano essere cambiate.

C’è da dire che, nonostante il contratto in scadenza a dicembre 2022, la conduttrice partenopea non ha mai parlato di addio, ha sempre sbandierato la sua volontà di rimanere con Mediaset e che avrebbero trovato un accordo affinché potesse rimanere ancora a lungo nella rete che ha sempre puntato, fin qui, su di lei.

Barbara d’Urso, addio a Mediaset rimandato: c’è l’accordo fra le parti

Togliere Barbara d’Urso da Mediaset sembra impossibile e, neanche questa volta, si farà. Stando a quanto riportato da ThePipolTV, la notizia sembra essere ufficiale: la conduttrice partenopea ha trovato un accordo con la rete del Biscione, pertanto, a partire da settembre, ricomincerà il suo programma Pomeriggio Cinque che la vedrà impegnata dal lunedì al venerdì esattamente com’è stato in questi anni. Non è ancora noto se Mediaset ha in mente, per lei, qualcos’altro che possa darle lo stimolo giusto per mettersi in gioco, esattamente come lo è stato La Pupa e Il Secchione che non ha raggiunto i risultati sperati.

La certezza di vederla in TV come ogni anno, per i fan che si dicevano già sconfitti all’idea di dover cambiare canale, è già un sospiro di sollievo visto e considerato che la preoccupazione era quella di non vederla più su Canale 5: il matrimonio continua.