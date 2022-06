Bomba! Alex Belli nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi: tutti i dettagli

Alex Belli sta seguendo le orme di Soleil Sorge e non sta un attimo fermo: per lui pronta l’esperienza all’Isola dei Famosi

Uno va, l’altra viene ed i due gieffini così ci hanno abituati nei mesi di reality show di Alfonso Signorini. Dopo Soleil Sorge, anche l’attore di CentoVetrine è pronto ad approdare in Honduras e creare caos.

Alex Belli non ha fatto in tempo a criticare Soleil Sorge per il suo sbarco in Honduras che, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe volerci finire anche lui.

Soltanto poche settimane fa, infatti, l’ex gieffino ha aspramente giudicato la sua ex fiamma del GF Vip dopo la notizia che sarebbe arrivata all’Isola dei Famosi: “Questo screzio in verità è una ca*ata. A me ste cose piacciono io sono il re dei dissing. Mi piace quando ci sono ste cose, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’. Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa. Poi ti voglio bene Soleil”.

Alex Belli all’Isola dei Famosi: Ilary Blasi chiude col botto

L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi presto volgerà al termine, ma prima Ilary Blasi vorrebbe giocarsi un ultimo asso nella manica, secondo Nuovo TV, e far esplodere gli ascolti con la presenza di Alex Belli che, una volta terminato il Grande Fratello VIP, potrebbe subito fare il suo ingresso in Honduras insieme agli altri naufraghi. Resta da capire il vero ruolo che la conduttrice romana vorrebbe dare all’attore di CentoVetrine, a poche puntate dalla finale forse non ne vale la pena gettarlo nella mischia, oppure sì.

Qualora l’indiscrezione dovesse risultare vera, indubbiamente l’attesa più grande è quella di vedere la reazione di Soleil Sorge che è stato tanto criticata per essere sbarcata in Honduras da chi ha deciso di volare verso l’Isola dei Famosi poco dopo.