“Vi svelo un segreto”, altro colpo di scena Edoardo Tavassi-Diana Del Bufalo: c’è la confessione. I fan sono rimasti letteralmente spiazzati

La storia tra l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina e l’attrice hanno avuto un’intensa e passionale storia d’amore. A svelarlo è stata la madre di lui.

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscerlo come concorrente dell’Isola dei Famosi e non solo come fratello di Guendalina. Edoardo Tavassi ha coltivato particolarmente il suo personaggio sui social e oggi può vantare un grande numero di seguaci. Quello che però in pochi sapevano è che nel suo passato sentimentale c’è stata una relazione davvero importante con un personaggio noto del mondo del cinema e della musica. Si perchè Edoardo ha avuto una liaison con l’attrice e cantante Diana Del Bufalo, amatissima dalle nuove generazioni. La ragazza, lanciata dal format di Amici di Maria De Filippi, si era innamorata di lui per qualche mese nel periodo più duro della pandemia di Covid, tra il 2020 e il 2021. Come sempre fatto, Diana ha tenuto lontano i pettegolezzi, mantenendo massimo riserbo sulla sua privacy. A svelare la storia è stata la madre di Edoardo, Emanuela Fuin, intervistata recentemente dal settimanale Mio.

Edoardo Tavassi-Diana Del Bufalo: la madre di lui svela la storia d’amore

Tavassi e la Del Bufalo continuano a mantenere un ottimo rapporto d’amicizia tutt’oggi, nonostante abbiano capito che non potevano continuare a stare insieme.

L’attrice ha anche ringraziato pubblicamente il naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 per il supporto ricevuto in alcuni momenti delicati. La madre di Edoardo, la signora Fuin, ha lavorato in tv negli anni Ottanta, prima di dedicarsi alla famiglia. Forse proprio per questa affinità professionale aveva un debole per Diana.

“Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora“. Su un possibile ritorno di fiamma tra i due ha aggiunto: “Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga se ritornasse la fiamma!”.

La Del Bufalo è stata fidanzata per anni, primi di conoscere Tavassi, con l’attore e regista Paolo Ruffini. Il colpo di fulmine scoccò sul set ed è durato per diversi anni.