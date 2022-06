Uomini e Donne, brutto incidente per l’ex dama: le sue condizioni

L’ex dama di Uomini e Donne ha rivelato di aver avuto un brutto incidente stradale, aggiornando i suoi fan sulle condizioni di salute.

C’è molta attesa per la prossima stagione di Uomini e Donne, che promette già prima dell’estate diverse novità nelle presenze in studio. Alcune indiscrezioni riportano che Gemma Galgani, dopo un anno in cui è stata messa da parte più volte, potrebbe lasciare la trasmissione di Maria De Filippi per entrare nella casa del GF Vip 7.

Anche il futuro di Ida Platano a Uomini e Donne desta molta curiosità. La parrucchiera siciliana ha condiviso sui propri canali social la canzone che l’ha fatta innamorare di Riccardo Guarnieri, facendo capire che forse, per lei questa storia non è ancora superata, nonostante l’imprenditore le abbia fatto capire di non ricambiare i suoi sentimenti.

Uomini e Donne, cosa è successo a Valentina Autiero

Ci sono diversi ex dame e cavalieri di Uomini e Donne che si sono mostrati disponibili a tornare nella trasmissione per la prossima stagione. Fra questi, c’è anche Valentina Autiero, che un una recente intervista a TuttoGossip ha spiegato come per lei sarebbe una rivincita personale: la pandemia l’ha cambiata, ed ha voglia di mettersi in gioco.

Valentina Autiero ha raccontato: “Sono più tollerante, ho imparato ad eliminare cose e persone negative“. Insomma, come ha rivelato l’ex di Ida Platino, Matteo Messina, anche lei non attende altro che la telefonata della redazione di Uomini e Donne per poter tornare, magari come tronista, il prossimo anno.

Il racconto riguardo il brutto incidente stradale: come sta l’ex dama

Valentina Autiero, parlando con i propri fan sui social media, ha anche raccontato di aver avuto un brutto incidente stradale negli ultimi giorni. Non si tratta, fortunatamente, di nulla di male: “La TAC è risultata negativa: non c’è nulla di rotto. Adesso mi aspetta un bel po’ di riposo ed il collare ortopedico“.