“Non siete fidanzati”: Uomini e Donne, è giallo sulla nuova coppia

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha confermato di non far parte di nessuna coppia e di non sentirsi legato in una relazione ufficiale. Allo stesso tempo, però, avrebbe molte aspettative riguardo la sua frequentazione.

Molte relazioni nate all’interno della trasmissione Uomini e Donne non durano molto dopo la scelta. Ci sono anche delle coppie che sono accusate di essere costruite solo per poter guadagnare soldi con le sponsorizzazioni o con le ospitate nei locali. Queste, per esempio, sono le accuse che alcuni fan stanno rivolgendo a Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

Costituisce un caso a parte, invece, la situazione della coppia formata da Giulio Raselli e Carlotta Adacher. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato alcune foto insieme alla sua nuova frequentazione. La modella, invece, non ha pubblicato neanche un’immagine che la ritrae insieme a Giulio ed ha negato che i due siano una coppia.

Uomini e Donne, la nuova coppia non esiste? Il giallo

Secondo quanto rivelato da Alessandro Autera, quando la sua relazione con la tentatrice di Temptation Island sarebbe naufragata, lei avrebbe incontrato la stessa sera Giulio Raselli ad una festa. Da allora, i due avrebbero iniziato a frequentarsi: sembrerebbe che fra i due ci siano stati diversi litigi, anche se alla fine sono sempre tornati a frequentarsi.

Ciò che renderebbe tutto più difficile sarebbe la distanza fra i due, che non abiterebbero vicino. Lui deve prendere il treno per andare da Carlotta, ed ha spiegato che in alcune occasioni è successo che lei non avesse mostrato entusiasmo di vederlo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto capire di non aver affatto gradito e, forse, di aver anche litigato.

I chiarimenti di Carlotta e Giulio: “Non siamo in una relazione”

Giulio Raselli ha spiegato di provare molta attrazione fisica per la Adacher. L’ex di Uomini e Donne ha molte aspettative verso questa frequentazione, ma ha confermato che anche lui non si considera una coppia con Carlotta. Lei ha mostrato in diverse occasioni di sentirsi molto coinvolta, e si è mostrata disponibile ad affrontare ore di viaggio in treno.

Da parte sua, la modella ha confermato quanto detto da Giulio. Ha smentito ai suoi fan di sentirsi legata in una relazione, forse perchè sente che fra loro manchi ancora qualcosa che renda ufficiale la loro frequentazione. I due sembrerebbero andare avanti così dall’estate scorsa: potrebbe essere questo il loro equilibrio?

Queste sono le dichiarazioni di Giulio Raselli e Carlotta Adacher riguardo la loro relazione:

Ecco le ultime foto di coppia pubblicate dall’ex Uomini e Donne Giulio Raselli. La didascalia recita: “Spassandosela“.