Sanremo 2023, doppio colpo a sorpresa: li manda Maria De Filippi

Arrivano indiscrezioni sui partecipanti al Festival di Sanremo 2023, sempre condotto da Amadeus: due arriveranno dal noto talent

Mancano ancora moltissimi mesi alla messa in onda, ma già si parla con insistenza del Festival di Sanremo 2023, ovvero della prossima edizione annuale della rassegna canora più celebre e longeva d’Italia.

Un appuntamento televisivo targato Rai da sempre attesissimo, che porta con sé ventate di indiscrezioni, rumors e curiosità fin dall’anno precedente. Una cosa è già certa: Amadeus sarà confermato come presentatore e direttore artistico, per la quarta volta consecutiva dopo i successi anche in tempi di pandemia.

Proprio in fatto di rumors, cominciano a circolare i nomi dei cantanti che saranno in gara e che si batteranno a suon di canzoni inedite per la vittoria di Sanremo 2023, prendendo lo scettro dalle mani di Mahmood e Blanco. Due partecipanti dovrebbero essere dei giovani talenti che si sono già fatti conoscere al grande pubblico.

Da Amici direttamente al Festival di Sanremo: chi sono i nuovi partecipanti

Pare che due dei concorrenti di Sanremo 2023 arriveranno da uno dei talent show canori più ambiziosi e di successo in Italia. Ovvero direttamente dalla scuola di Amici, il programma di Maria De Filippi che ogni anno sforna grandi rivelazioni artistiche, soprattutto in fatto di cantautorato.

Pare che sono al vaglio le partecipazioni al Festival di Sanremo di due protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Il primo nome è quello del trionfatore, ovvero Luigi Strangis, il giovane calabrese che faceva parte della squadra di Rudy Zerbi.

Dopo aver vinto con merito Amici 2021, Luigi Strangis è pronto ad immergersi nel patinato mondo di Sanremo. Secondo indiscrezioni il talento di Lamezia Terme avrebbe già il brano pronto per il tanto atteso festival, con Amadeus pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

L’altro membro di Amici che sembra ad un passo dal concorrere a Sanremo 2023 è Alex Wise (pseudonimo di Alessandro Rina), 21enne romano allievo di Lorella Cuccarini. Un artista poliedrico che avrebbe già convinto Amadeus ad accoglierlo al Festival.

Tra l’altro si sa, Amici è diventato da anni un rifornimento continuo per il Festival di Sanremo. Negli ultimi anni hanno partecipato ed ottenuto grandi riscontri sul palco dell’Ariston moltissimi talenti della De Filippi, come Emma Marrone, Valerio Scanu, Marco Carta, Elodie e Annalisa.