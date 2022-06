“Sono preoccupata”, Giulia De Lellis risponde alle frecciatine: fan esterrefatti – VIDEO

Tanta diplomazia, un sorriso stampato sulle labbra e Carlo che la prende in giro: Giulia De Lellis è tornata a far capire chi comanda

Nelle ultime ore sono stati diffusi due differenti TikTok che vedono protagoniste l’influencer e l’attuale fidanzata del suo ex. Dopo un volo di qualche ora, la fidanzata di Carlo Gussalli Berretta ha deciso di mettere un punto.

Giulia De Lellis si è concessa una vacanza da sogno in Turchia insieme al fidanzato Carlo Gussalli Berretta portando virtualmente con sé i suoi fan in giro per le città. L’influencer ha consigliato caldamente di fare il suo stesso tipo di visita perché è rimasta visibilmente colpita dal viaggio.

Tuttavia, mentre lei era fuori dall’Italia sono emersi due video presi da TikTok, uno è il suo, l’altro dell’attuale fidanzata di Andrea Damante, Elisa Visari. La coincidenza tra i due video è troppa, tant’è che hanno fatto il giro del web pensando che fosse una frecciatina dell’una contro l’altra. Giulia De Lellis è tornata a gamba tesa su Instagram per rispondere proprio a quanto accaduto nelle ultime ore.

Giulia De Lellis risponde alle presunte frecciatine contro Elisa Visari

Dall’aereo diretto verso l’Italia, Giulia De Lellis ha risposto al giro del web che hanno fatto il suo video e quello di Elisa Visari su TikTok che sembravano mandarsi frecciatine a vicenda: “Qui per dire che il caldo sta già dando alla testa alla gente. Prendete vitamine, integratori, tiratevi su l’umore con altro. Sono atterrata da 5 minuti e già… un cinema”. Restando sul vago, l’influencer milanese poi afferma: “Questo per dirvi che non sto uscendo nessun secondo libro, tra l’altro gli avevano dato un titolo orribile, da me vi dovete aspettare più creatività, non sarei mai stata così banale”.

Tra il serio e l’ironico, Giulia De Lellis ha detto ai suoi follower: “Sono contenta del fatto che siate ancora curiosissimi, non perdetela mai”. Continuando su quanto accaduto nelle ultime ore su Instagram, invece, dice: “Credo che a Milano in questi giorni abbia fatto molto caldo, vi ho lasciati soli un attimo ed avete illuso delle persone. Dove siete arrivati? Siete tremendi, ma mi fate ridere”.