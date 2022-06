Paolo Bonolis, delusione cocente: l’ha appena saputo!

Brutta notizia per la carriera di Paolo Bonolis. I suoi risultati televisivi non sono idilliaci, anzi, è arrivata un’altra mazzata inaspettata

Se c’è un protagonista della televisione italiana che fa sempre sorridere grazie alla sua ironia ed al sarcasmo che lo ha reso celebre, questi è Paolo Bonolis. Il conduttore romano, uno dei più esperti in circolazione, è garanzia di successo per Mediaset.

I programmi da lui condotti, ma spesso anche ideati, sono diventati dei ‘must’ della tv nostrana. A cominciare da quiz show come Tira e Molla e Beato tra le donne, passando per il mitologico Ciao Darwin fino all’ultimo successo di Avanti un altro, show in onda da anni nel preserale di Canale 5.

Negli ultimi tempi però la qualità professionale di Bonolis sta perdendo colpi, in fatto di visione e di ascolti televisivi. Lo dicono i numeri: ultimamente Avanti un altro sta subendo delle sconfitte inaspettate nella sfida auditel, contro i concorrenti della Rai.

Gli ascolti TV di domenica 5 giugno: Bonolis sconfitto da L’Eredità e da Mina Settembre

L’ultima batosta è arrivata nella puntata domenicale di ieri sera, 5 giugno 2022. Come sempre Avanti un altro di Paolo Bonolis si è scontrato con il preserale di Rai Uno, ovvero L’Eredità.

Il game show condotto da Flavio Insinna ha clamorosamente affossato la concorrenza di Mediaset nel tardo pomeriggio di domenica. L’Eredità ieri ha totalizzato nella prima parte 2.589.000 utenti (23.2%) mentre nella seconda parte ne ha avuti 3.449.000 (26.3%).

Molto più bassi i numeri raccolti da Avanti un altro nella giornata di ieri. Paolo Bonolis si è dovuto accontentare di 2.297.000 utenti collegati (18%), mentre nella parte iniziale intitolata Avanti il primo si sono registrati 1.448.000 telespettatori (13.8%).

Una bella mazzata per Bonolis, che però già nella puntata di questa sera proverà a risalire la china e tornare a competere in maniera più equa con il rivale Insinna, altro volto storico del preserale televisivo italiano.

Il problema è che Avanti un altro ha perso anche nell’edizione di prima serata. Ieri, domenica 5 giugno, è andato in onda Avanti un altro…pure di sera sempre condotto da Bonolis. Solo il 14,8% di share per il quiz, mentre le repliche su Rai Uno della fiction Mina Settembre hanno appassionato maggiormente gli italiani: 17,7% di share e successo nella battaglia della serata domenicale.