“Ora respiro”, tragedia sfiorata per Vanessa Incontrada: incredibile quanto accaduto

Vanessa Incontrada ha raccontato una tragedia che l’ha sfiorata nelle ultime ore. Andiamo a vedere quanto accaduto alla showgirl: i dettagli.

Una piccola disavventura ha colpito Vanessa Incontrada nelle ultime ore. Infatti alla showgirl è mancato il respiro per quanto successo. Andiamo quindi a vedere il racconto della spagnola e come è finita questa vicenda.

Vanessa Incontrada ha passato delle ore di angoscia negli ultimi giorni. Infatti la bella e brava attrice e conduttrice italo-spagnola non riusciva più a ritrovare i suoi amati cani. Per questo motivo Vane ha deciso di lanciare un disperato appello sui propri profili social per chiedere aiuto a tutti la conduttrice, infatti, tramite il suo profilo Instagram ufficiale angosciata ha quindi denunciato con una serie di stories: “Salve a tutti, scusatemi ma ho un emergenza e non potevo non usare Instagram” – ha poi continuato – “ho perso i miei cani due Golden Retriever, Zilik e Tokio non riusciamo più a trovarli“.

Quindi la Incontrada subito dopo ha dato poi tutte le informazioni utili sui cani ed il suo numero di telefono ed i suoi contatti per avvisarla qualora qualcuno della zone li avesse visti. La conduttrice ha quindi spiegato che i suoi amati cani, Zilik e Tokio, si sono persi nei pressi della località di Valli a Follonica. I due cani sono muniti anche di numero identificativo sul collarino. L’attrice ha quindi spiegato che era impossibile rintracciare i due cani al momento. Andiamo quindi a vedere come è finita questa triste vicenda.

Vanessa Incontrada e la ricerca dei suoi cani: c’è un lieto fine

Vanessa Incontrada ha quindi lanciato il suo disperato appello su Instagram. La showgirl ha annunciato a tutti i suoi followers: “Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi“. Tutti gli amanti degli animali hanno quindi empatizzato con la storia di Vanessa alla disperata ricerca dei suoi animali. Fortunatamente però c’è stato un lieto fine a questa preoccupante storia per la showgirl.

Sembra proprio che l’attrice sia riuscita a ritrovare i suoi amati Tokio e Zilik. Su Instagram la showgirl ha quindi affermato: “Finalmente sono stati ritrovati dopo ore e questo messaggio è per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato“. Sempre Vanessa ha poi continuato: “Li ho ritrovati molto stanchi e provati perché sono stati a più di 5km di distanza da casa“. La Incontrada ha poi concluso con un’ultima storia in cui ringrazia la coppia che li ha ritrovati affermando quindi che adesso può tornare a respirare.