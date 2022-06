Isola dei Famosi, colpo di scena: si chiude! Conferme in arrivo

Clamorosa indiscrezione sull’Isola dei Famosi, il reality show che sta tenendo banco in questi giorni in programmazione su Canale 5

Il programma di punta in questo inizio d’estate 2022 di Mediaset è sicuramente L’Isola dei Famosi. Ovvero il reality show ormai storico che vede un gruppo di vip cercare di convivere e supportarsi su una spiaggia tropicale deserta.

Lo show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alvin come inviato sul posto, chiuderà i battenti con la finalissima a fine giugno. I telespettatori sono da sempre molto attratti da questo reality. Ma sta arrivando una novità clamorosa.

Secondo alcune rivelazioni non ufficiali, questa in corso sarebbe l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset. Arrivano voci e rumors secondo cui la rete di proprietà della famiglia Berlusconi non avrebbe intenzione di produrre e mandare in onda il reality anche nei prossimi anni.

L’indiscrezione da confermare: Mediaset abbandona L’Isola dei Famosi

Voci che sono state fatte circolare dal portale Pipol TV, secondo cui nel nuovo palinsesto Mediaset, per la stagione televisiva 2022-2023, non ci sarebbe alcuna menzione per l’Isola dei Famosi.

Il reality show girato in Honduras non avrebbe posto nella prossima annata delle reti di Cologno Monzese. Una decisione a sorpresa, visto comunque l’ottimo successo di pubblico in questa fase dell’anno, mentre molti altri show vanno in vacanza.

L’Isola dei Famosi 2023 dunque non si farà. O meglio, non andrà in onda sulle reti Mediaset, che invece ha confermato in maniera ufficiale il Grande Fratello Vip 7, l’unico reality di Canale 5 che compare nei programmi del palinsesto a venire.

Ora la domanda sorge spontanea: l’Isola dei Famosi in Italia chiuderà i battenti definitivamente? Oppure i diritti verranno acquisiti da un’altra emittente? Bisognerà attendere per capire le intenzioni dei vari broadcaster. In molti sperano in un ritorno sulla Rai, come ai tempi della conduzione di Simona Ventura. Ma non è da escludere che una nuova piattaforma o emittente possa aggiudicarsi la produzione del reality isolano.

Intanto Mediaset non chiude le porte ad altri reality. Oltre al GF Vip, che andrà in onda su Canale 5, si vocifera dell’arrivo di nuovi progetti simili su Italia 1, come un clamoroso ritorno de La Talpa, intrigante show che andò in onda l’ultima volta nel 2008.