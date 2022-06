GF Vip, i primi 7 concorrenti della prossima edizione: una è stata con una stella della Juve

La prossima edizione del GF Vip si prospetta molto interessante visto il cast fin qui chiacchierato: il conduttore fa sul serio

Alfonso Signorini è stato chiaro: non si darà alcun freno per la prossima edizione del reality show e lo dimostrano i nomi fin qui usciti. Una di queste è stata beccata in un flirt con una stella della Juventus.

A settembre il GF Vip 7 ripartirà con la conduzione di Alfonso Signorini che è, fin qui, l’unica certezza che si ha. Nel frattempo, girano tanti rumors su chi siederà sulla poltrona degli opinionisti e chi ci sarà all’interno della casa a portare del pepe come al conduttore piace. L’obiettivo -indubbiamente arduo- è quello di superare tutto il teatrino creato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che ancora oggi continua fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Per quel che riguarda gli opinionisti, qualcosa è trapelato e, anche se attualmente sembra essere pazzesco, sembrerebbe che le poltrone possano essere occupate nuovamente da due donne, che non saranno più Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ma Amanda Lear e Katia Ricciarelli appena uscita dalla sua esperienza al reality show.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi farà parte del cast spaziale?

Antonella Fiordelisi è il settimo nome uscito fin qui per un possibile posto al GF Vip 7. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo detto Lenticchio è passata al mondo del gossip per il suo flirt con Higuain, ex Juventus e Napoli, attualmente centravanti dell’Inter Miami. Dopo l’esperienza a Temptation Island come tentatrice, la Fiordelisi è passata al gossip anche per un litigio con Elisabetta Gregoraci a causa dell’ex marito di quest’ultima, Flavio Briatore.

Oltre lei, i nomi fin qui arrivati per un possibile cast della settima edizione del reality show sono quelli di Antonino Spinalbese -che avrebbe causato sdegno da parte di Belen Rodriguez-, Gigliola Cinquetti, Federico Fashion Style, Asia Gianese, Patrizia Groppelli e Max Felicitas. Nell’attesa di scoprire il nuovo cast, stando a quanto rivelato da TVBlog, l’inizio per la prossima edizione è previsto per lunedì 19 settembre. Alfonso Signorini deve decidere tutto in fretta, perché la porta rossa presto si aprirà.