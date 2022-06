Barù-Jessica Selassié, incredibile novità: l’annuncio nella notte lascia tutti di stucco

Incredibile novità per tutti i fan di Barù e Jessica Selassiè, con un annuncio che ha sconvolto tutti followers: cos’è successo ai due.

L’ultima novità tra Barù e Jessica Selassiè ha sconvolto tutti i fan del Grande Fratello Vip. Infatti la vincitrice dell’ultima edizione del reality ha fatto parlare di sé per il suo flirt con il cuoco: adesso c’è una novità pazzesca.

Una novità ha sconvolto tutti i followers di Barù e Jessica Selassiè. A lanciare lo scoop ci ha pensato proprio la principessa etiope, che ha rivelato come il suo ultimo flirt si sia fidanzato con un’altra ragazza. L’annuncio è arrivato su Twitter, dove la showgirl ha affermato: “Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Io ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta“.

La scoppiettante Jess ha poi continuato affermando: “Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia“. Subito dopo la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip ha affermato: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù“. Andiamo quindi a vedere come ha descritto questa nuova relazione Jessica.

Jessica Selassiè rivela la nuova relazione di Barù: “Ci sarò per sempre, come lui per me”

Jessica Selassiè sui social ha quindi confermato l’amore tra Barù ed un’altra donna affermando: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia“. Quindi Jess ha voluto ringraziare tutti i fan che le sono sempre vicini, anche dopo questa delusione d’amore.

Barù in passato aveva confermato anche lui che con Jessica c’era solo amicizia. Infatti durante un’intervista radiofonica, il cuoco dichiarò: “Non sono uno sessualmente timido, se qualcuna mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito. Io e lei siamo amici, siamo ancora amici, ci seguiamo su Instagram“. Adesso quindi ogni dubbio è stato sciolto, con Barù che ha si una fidanzata, ma che non è di certo Jessica.