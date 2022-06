Anticipazioni Una Vita, Aurelio raggira Valeria: lo scopo del Quesada fa rabbrividire

Una Vita giunge verso la fine di un grande capitolo con Aurelio che ha uno scopo ben preciso: tutte le anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola ci sarà un’evoluzione della trama che non si riserverà da colpi di scena inaspettati. In particolare, gli autori si stanno avviando verso la fine di un gran capitolo.

Aurelio e Genoveva sono coloro che hanno assunto il ruolo dei cattivi della trama di Una Vita e, ancora una volta, dove ci sono guai sono presenti loro. In realtà, la Salmeron non sa quali sono le vere intenzioni del Quesada, al momento, ma ha già capito perfettamente che c’è qualcosa che non va nella nuova coppia arrivata ad Acacias, David e Valeria. Com’è noto, i due non sono realmente sposati, perché Valeria sta con un altro uomo, Rodrigo de Lluch.

Dopo aver fatto esplodere una bomba in città, Aurelio sta tramando un nuovo grande attacco e, mentre Genoveva indaga sui due, il pubblico di Canale 5 scoprirà ben presto il reale piano del Quesada.

Anticipazioni Una Vita, Valeria presa in giro: Aurelio la usa per i suoi scopi

Nelle prossime puntate di Una Vita, si scoprirà innanzitutto che non è affatto vero che Aurelio sta spedendo le lettere di Valeria a suo marito, ma quest’ultima diventa sempre più impaziente di ricevere una risposta e sapere come sta. Per non farla insospettire, Aurelio scrive una lettera fingendosi Rodrigo e così si convince del fatto che il Quesada stia proteggendo sia lei che il suo amato da persone che vogliono ucciderli. Aurelio chiede a David di non perdere d’occhio Valeria per evitare passi falsi, perché il suo scopo è far cadere Rodrigo nella trappola usandola come esca.

Il motivo dietro tanta impazienza di catturare l’uomo è che di professione è uno scienziato che sta fuggendo a tutti i costi da Aurelio che vuole rubargli la formula del gas nervino e trasformare Acacias in un grande centro chimico impadronendosi di tutti gli edifici della città. Intanto che la Salmeron si avvicina alla verità, Aurelio scopre che dietro la morte di sua sorella Natalia c’è proprio lo zampino di Genoveva ed il rapporto si rompe.