Un altro lutto improvviso in tv: Antonella Clerici è sotto shock (FOTO)

Un altro lutto ha colpito Antonella Clerici, che teneva molto alla persona che è venuta a mancare. La conduttrice si è detta distrutta

Non è un momento felice e sereno per Antonella Clerici. La nota conduttrice della Rai ha dovuto fronteggiare diverse difficoltà sia personali, come un malore improvviso che l’ha tolta dalla diretta del suo programma È sempre mezzogiorno, sia per vicende che la riguardano non direttamente.

Proprio nella giornata di ieri la Clerici ha ricevuto una notizia che l’ha toccata nel profondo, tanto da restarne scioccata. Un lutto che non riguarda direttamente la presentatrice televisiva, bensì un personaggio con cui ha avuto a che fare tempo fa.

La settimana è iniziata malissimo per Antonella Clerici, che ha scoperto della scomparsa di una partecipante a The Voice Senior. Ovvero la versione più agée del noto talent show musicale di Rai Uno. Una bravissima cantante, non più giovanissima, ci ha lasciati nelle scorse ore.

Addio a Laura Gray, la cantante over 80 ricordata da Antonella Clerici

Il Corriere del Mezzogiorno ha dato per primo la notizia. È scomparsa all’età di 81 anni Laura Gray. Ovvero una delle partecipanti a The Voice Senior alla quale Antonella Clerici aveva dimostrato stima e simpatia.

Laura Gray era il nome d’arte di Vincenzina Agrillo, nata nel 1940 ed originaria di Afragola. Una donna dalla carriera artistica di tutto rispetto, visto che fin da giovanissima aveva partecipato e vinto diversi concorsi canori come il Festival di Napoli o il Festival Flegreo.

Nel programma tv The Voice Senior faceva parte della squadra di Gigi D’Alessio, che l’aveva scelta per le sue radici campane ed il carattere verace. Oltre che per l’intonazione tutt’altro che banale. Scioccata e dispiaciuta Antonella Clerici, che le ha dedicato una story su Instragram: “Ciao Laura, hai portato sul nostro palco tutta la tua energia partenopea”.

Come detto non è il primo lutto per il quale Antonella Clerici rimane coinvolta indirettamente, ma in maniera molto emotiva. A fine aprile era scomparso un altro ex concorrente di The Voice Senior, ovvero il signor Paolo Benedetti. L’ex banchiere di 88 anni fu colto da un malore improvviso. Anche in quel caso arrivò il post della Clerici: “Ciao grande senior”.