“Aiutate Massimo”, malore per Giletti in diretta tv da Mosca: le sue condizioni – VIDEO

Nel corso dell’ultimo appuntamento con ‘Non è l’Arena’, Massimo Giletti è andato in diretta da Mosca. Il conduttore ha poi accusato un malore: le condizioni.

Massimo Giletti ha accusato un malore durante l’ultima puntata di ‘Non è l’Arena’. Il conduttore aveva deciso di andare in diretta da Mosca, quando improvvisamente è caduto a terra: scopriamo cos’è successo e le sue condizioni.

Nel corso dell’ultima puntata di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha deciso di collegarsi in diretta direttamente da Mosca. Durante un dibattito con gli ospiti in studio, però, lo showman ha avuto un improvviso mancamento, con lo studio di Roma che è riuscito ad accorgersi di quanto successo solamente dopo pochi secondi. Dopo alcuni minuti di interruzione la trasmissione è ripresa condotta da Myrta Merlino.

Infatti proprio la conduttrice ha preso il timone della trasmissione, mentre Giletti cercava di riprendersi. Inoltre Massimo, prima dello sfortunato mancamento, aveva appena finito di intervistare la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zacharova. Durante il successivo dibattito con gli ospiti in studio da Roma, nel quale ci sono state diverse critiche riguardanti il confronto tra il giornalista e l’intervistata, Giletti si è improvvisamente accasciato a terra, scatenando la paura degli ospiti in studio. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Massimo Giletti, malore in diretta: cos’è successo e come sta adesso

Dopo il malore accusato da Massimo Giletti, il talk show è stato interrotto per diversi minuti. A riprendere in mano il tutto ci ha pensato la conduttrice Myrta Merlino. La7 per uscire dal momento d’imbarazzo ha deciso di mandare in onda alcuni minuti di pubblicità. Terminato il roll pubblicitario, quindi, la bionda conduttrice ha preso in mano le redini della trasmissione. Inoltre era anche un momento delicato del programma.

Infatti nel frattempo il giornalista Alessandro Sallusti, in polemica con il contenuto dell’intervista a Maria Zacharova, aveva abbandonato la trasmissione. Fortunatamente dopo gli attimi di paura, è ritornata la calma in studio. Dopo essersi ripreso, Massimo Giletti è tornato in trasmissione ed è apparso in ottime condizioni. Il presentatore è quindi tornato a condurre la trasmissione, lasciandosi subito alle spalle il mancamento.