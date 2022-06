Uomini e Donne, volto storico avvistato con un’altra donna: lascia per sempre il programma?

Uno dei volti storici di Uomini e Donne potrebbe lasciare ben presto il dating show. Infatti l’uomo è stato avvistato con un’altra donna.

Uomini e Donne potrebbe subire una grande novità nel corso della prossima stagione. Infatti il volto storico del dating show è stato avvistato in compagnia di un’altra donna: scopriamo cos’è successo e di chi si tratta.

In quest’ultima stagione di Uomini e Donne ha appassionato tutti i telespettatori di Canale 5 il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ora proprio il cavaliere tarantino è tornato a far parlare di sé. Infatti dopo aver riacceso la speranza generale in un possibile ritorno di fiamma con Ida Platano, il cavaliere è stato immortalato in foto con una donna che non è la Platano. Quindi Riccardo sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina, lasciandosi alle spalle la storia con dama bresciana.

Inoltre in una delle ultime puntate del dating show, Riccardo e Ida si sono mostrati molto vicini, seppur a distanza tra loro, nello studio tv del dating show di Canale 5. I due si sono anche commossi sulle note di Fai rumore di Diodato, dopo che la produzione di Mediaset ha lanciato una clip. Infatti a scoppiare in lacrime è stato proprio Riccardo, che ha rievocato la proposta di matrimonio che lui ha avanzato in passato all’ormai ex Ida Platano. In seguito a questo siparietto, quindi, si è sollevata una polemica in studio.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scatena le polemiche: cos’è successo

Riccardo Guarnieri ha sollevato numerose polemiche dal suo ritorno in Uomini e Donne. Infatti il cavaliere ha fatto discutere per il suo riavvicinamento ad Ida Platano, scatenando l’ira di Tina Cipollari. L’opinione del pubblico si è quindi divisa in due. Infatti da una parte c’è chi crede che Riccardo sia tornato a Uomini e donne per riconquistare Ida, dall’altra parte c’è chi invece crede che il cavaliere stia attuando una strategia di marketing servendosi dei sentimenti dell’ex.

Ad aumentare le polemiche in queste ore ci ha pensato proprio Riccardo, che è stato avvistato di schiena insieme ad una mora dal fisico statuario che non è Ida Platano. I due stavano passeggiando per le strade di Bari. A riportare lo scatto ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano tramite i suoi profili social. Inoltre questa segnalazione potrebbe rivelarsi compromettente per Guarnieri, visto che va contro le regole del dating show. Vedremo quindi nelle prossime settimane se la produzione prenderà provvedimenti.