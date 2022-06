Uomini e Donne, relazione al tramonto per Sossio e Ursula? Il messaggio chiarisce tutto

Sono stata una delle coppie più amate e contemporaneamente discusse di Uomini e Donne, adesso Ursula e Sossio parlano ai fan

La coppia del cavaliere e la dama del dating show di Maria De Filippi hanno fatto sognare tanti romantici, ma nell’ultimo periodo si è vociferata di altra crisi tra i due. Cos’è successo? Il messaggio non lascia dubbi.

La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bernardo nata all’interno del dating show, ha avuto le sue difficoltà lungo il percorso, con anche un periodo di lontananza tra i due che all’epoca decisero di darci un taglio. Nonostante ciò, l’amore vince su tutto e la coppia è tornata felicemente insieme mostrandosi sempre sorridenti e divertenti sui social.

I social, da sempre, sono un’arma a doppio taglio ed è proprio Instagram a fregare la maggior parte delle questioni private delle coppie perché è facilmente inuitibile se c’è qualcosa che non va, esattamente come successo nella coppia Sossio-Ursula.

Sossio e Ursula si sono lasciati? La foto non lascia dubbi

La coppia è abituata a condividere momenti di vita quotidiana molto spesso, quindi non vederli insieme è una rarità. A ciò si aggiunge qualche frase un po’ criptica da parte dell’ex dama di Uomini e Donne che ha alimentato la curiosità e preoccupazione nei fan che avevano, a tutti i costi, intenzione di sapere quale fosse la verità sul loro rapporto. Non c’è voluto troppo affinché Ursula mettesse un box di domande dove lei stessa ha risposto ad una storia su Sossio pubblicando una sua foto ed allegando: “Dorme, Bianca ancora no”. Il fatto che i due fossero fisicamente insieme ha fatto ben sperare i fan della coppia che non si sognerebbe mai di vederli distanti, a questo punto del percorso di vita intrapreso insieme.

C’è da dire che ad alimentare la preoccupazione dei fan, nei giorni scorsi, ci ha pensato proprio Ursula con una storia su Instagram alquanto ambigua che recitava: “Tutto ha un inizio e una fine”. Al contrario di quanto si pensasse, però, la coppia sembra essere tutt’altro che scoppiata.