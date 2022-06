Un Posto al Sole, lo spoiler di Viola: “Aspettatevi un colpo di scena incredibile”

Ilenia Lazzarin, attrice che interpreta Viola in Un Posto al Sole, si è lanciata in una anticipazione piuttosto sorprendente con i suoi fan

Gli intrecci e le trame di Un Posto al Sole non si fermano neanche nel periodo estivo. Anzi, secondo le anticipazioni dei giorni scorsi si prospettano settimane caldissime, ricche di novità e anche di colpi di scena non di poco conto.

L’ultima a dare degli indizi chiari su quello che potrebbe succedere ad Upas è stata una protagonista molto amata della soap opera. Ovvero Ilenia Lazzarin, l’attrice che da anni indossa i panni di Viola Bruni, figlia della dottoressa Ornella ed adottata dal marito Raffaele Giordano.

Viola, dopo un periodo di stop per motivi familiari, è tornata a far parte del cast fisso di Un Posto al Sole da diversi mesi. Il suo personaggio è rientrato a Napoli, per lavorare come supplente in una scuola elementare. Per questo motivo gli intrecci attorno a Viola torneranno ad essere scoppiettanti, come ammesso dalla Lazzarin stessa.

Un colpo di scena ad Upas: puntate estive scoppiettanti

Viola, alias Ilenia Lazzarin, non si è tirata indietro con i suoi fan. La ragazza si è lasciata andare ad uno spoiler riguardo a quello che accadrà nelle puntate estive, subito dopo la fine di alcune riprese impegnative ed emozionanti.

“Ci sarà un colpo di scena incredibile, qualcosa di impensabile” – ha ammesso la Lazzarin sui social network. Lanciando di fatto un sondaggio tra i suoi follower sempre più incuriositi, chiedendo nelle story di fare delle previsioni direttamente al pubblico.

Tante le risposte ottenute. “Viola è incinta”, “Nicotera si innamora di Clara” “Viola verrà rapita”, “Viola verrà tradita” “Nuovo agguato a Nicotera”, “Muore Eugenio”, “Muore Raffaele” ” Bianca e Gaia in pericolo a causa della challenge, ma stavolta Antonello si redimerà e le salverà”.

Ipotesi alle quali la Viola di Un Posto al Sole non ha voluto rispondere in maniera chiara, tenendo un po’ di mistero. Alcune opzioni appaiono fantasiose, altre più veritiere, come un possibile attentato al magistrato Nicotera, interpretato dall’attore Paolo Romano.

L’uomo era già stato vittima di un agguato nel 2013 da parte di clan camorristi. Ma il ritorno in auge di trame legate alla malavita organizzata di Napoli potrebbe rendere nuovamente accattivante questo tipo di situazione.