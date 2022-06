Soleil Sorge travolge Manuel Bortuzzo, la frecciata non passa inosservata. A due mesi dalla fine del GF Vip 7 è arrivata la vendetta

Se è vero che la vendetta deve essere consumata fredda, Soleil Sorge sa sempre come fare. Seguendo quel proverbio cinese, si siede in riva al fiume e aspetta di vedere passare il cadavere dei suoi nemici, anche in senso metaforico.

In fondo ormai la conosciamo abbastanza bene e siamo abituati anche alle sue punture di spillo che in certi caso diventano veri e proprio attacchi, fatti con ironia. Come è successo nelle ultime ore con Manuel Bortuzzo, uno che nelle prime settimane del GF Vip 7 poteva diventare suo amico ma che con il tempo si è allontanato sempre più. La storia con Lulù Selassié, che fa parte del passato, c’entra relativamente ma è lo spunto per un attacco frontale.

La mente torna ad una delle ultime nomination di Manuel quando aveva preferito Delia a Soleil e si era giustificato così. “Nomino Soleil con un consiglio, sono cose che ho imparato grazie ai miei sbagli. Utilizza più amore e meno odio per avere amore reciproco”. Una bordata in diretta che non aveva comunque scalfito le certezze dell’infuencer, anche se lei se l’è legata al dito.

Soleil Sorge travolge Manuel Bortuzzo, che cosa ha detto l’ex gieffino?

Ora che Manuel non sta più co Lulù e ha vomitato addosso alla sua ex, ma anche ad un ambiente che considerava tossico, molto accuse pesante, Soleil ritira fuori quella storia. Su Twitter, Soleil Sorge ha condiviso un articolo di Biccy con le ultime uscite di Bortuzzo e ha commentato così: “Utilizza più amore e meno odio” cit — Le ipocrisie invecchiate male” aggiungendo una risata.

Ce l’ha con tutto quello che l’ex nuotatore ha detto nelle settimana passate ma anche nell’ultima intervista ‘Radio Radio’ con Giada Di Miceli. Come ha spiegato il ragazzo, con Lulù Selassiè c’è stato un rapporto intenso ma fa parte ormai del passato e tutti devono accettarlo senza creargli più problemi.

Invece continuano ad accoppiarlo a nuove ragazze, mettendo in mezzo alcune sue amiche e questo gli dà fastidio. Ecco perché ha preso una decisione definitiva e non tornerà indietro: “Non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e il suo bene. Non mi interessa più essere esposto, anche se ci stava perché è stato un amore nato in tv. Mi è servito di lezione, con una futura donna curerò molto di più la privacy”.