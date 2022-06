Dal Senato al GF Vip 7: Alfonso Signorini ha scelto un ex parlamentare

Un’edizione che si prospetta essere scoppiettante, Alfonso Signorini ha deciso di concedersi qualsiasi cosa per il GF Vip 7

Il conduttore di Canale 5 ha deciso di strafare e portare in TV un ex senatore. Tra i tanti nomi fatti fin qui, l’ultimo emerso ha dell’incredibile per i telespettatori del reality show che stentano a credere alla sua partecipazione.

Alfonso Signorini ha iniziato ad annunciarlo quando è finita la scorsa edizione del programma che ha visto Jessica Selassié ed ha tutte le intenzioni di mantenere le promesse: quella che verrà sarà un’edizione scoppiettante. L’obiettivo -difficile, ma non impossibile- è quello di superare il teatrino Alex Belli e Soleil Sorge che, per altro, continua ancora fuori dal reality show.

Per poter superare sé stesso, attualmente le indiscrezioni che girano attorno ai nomi dei possibili concorrenti hanno visto in lizza Antonino Spinalbese, Brenda Asnicar, Patrizia Groppelli, Alvaro Vitali, Manuela Arcuri e Gigliola Cinquetti. Chi riuscirà a portare in campo qualcosa di così eclatante da far dimenticare ai telespettatori affezionati del teatrino regalato dalla coppia del GF Vip e Delia Duran? L’impresa è indubbiamente ardua, ma c’è chi potrebbe mettere della carne a cuocere senza dubbi.

GF Vip 7, tra i possibili concorrenti c’è l’ex senatore: la candidatura

Chi è il tiktoker più simpatico d’Italia? Indubbiamente Antonio Razzi che, dopo una carriera da politico e a 74 anni ha deciso di dedicarsi al divertimento: “A prescindere da quello che sono stato sono arrivato ad un’età dove non mi pongo più limiti” ha raccontato a ThePipolTV “faccio TikTok mentre ballo, mi diverto a fare l’opinionista negli show televisivi. Adesso faccio anche il modello. La vita è adesso, domani potremmo anche non esserci. Perché non godersela fino in fondo?”.

Nel 2019 l’ex senatore ha anche partecipato a Ballando Con Le Stelle, ma non si chiude le strade per un nuovo show e questa volta su Canale 5: “Mi piacerebbe fare il Grande Fratello Vip, anni fa me lo proposero, ma mia moglie era molto scettica. Mi spingeva a non farlo e quindi rimasi a casa mia. Poi lo scorso anno ho sentito in videocall Alfonso Signorini, ma non mi fece sapere più nulla. Adesso mi rivolgo a lui: chiamami! Ho voglia di entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti. Non te ne pentirai“.