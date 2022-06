Sanremo, ex vincitore distrutto: l’amore è finito, lo struggente messaggio di addio – FOTO

L’ex vincitore di Sanremo ha confermato all’improvviso le indiscrezioni, spiegando che dopo numerosi anni la relazione con il fidanzato si è definitivamente conclusa. Ecco lo struggente addio del cantante dopo sette anni di amore.

Il 3 giugno, il vincitore del Festival di Sanremo del 2009 (edizione presentata da Paolo Bonolis) con la canzone La mia forza, ha dato un annuncio molto importante. È infatti uscito il suo nuovo singolo musicale, Sesso romantico. Il cantante lo ha descritto così: “Un brano importante che arriva in un momento particolare della mia vita. Sesso e amore, così vicini ma allo stesso tempo così scissi. Una lotta tra cuore e carne. Presto racconterò il sesso romantico“.

Ad inizio giugno in molti si erano accorti che Marco Carta ed il suo fidanzato Sirio Campedelli avevano smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram. Il gesto sembrava incredibile, ancora di più per il fatto che la coppia aveva annunciato la loro imminente unione civile ed aveva anche dichiarato l’intenzione di adottare un bambino.

Sanremo, l’ex vincitore conferma l’addio con il fidanzato

Con un annuncio del tutto imprevisto, il 5 giugno Marco Carta ha spiegato che effettivamente la storia d’amore con Sirio è ormai da considerare conclusa. Questo avvenimento si intreccia indissolubilmente con la canzone Sesso romantico, che sarà presentata anche durante la partita di calcio Un gol per l’Ucraina del 25 giugno.

Il lancio ufficiale del nuovo singolo musicale di Marco Carta è previsto per il 17 giugno, ma il cantante ha subito manifestato il suo interesse a poter spiegare quale messaggio intende lanciare con questa canzone. Per questo motivo, ha anche organizzato una diretta per il 5 di giugno dove, però, chiede di parlare solamente di musica.

“Ci siamo lasciati ormai da diversi mesi”: la doccia fredda del cantante

Marco Carta ha ufficializzato la fine della relazione con Sirio Campedelli usando queste parole: “L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dal quale non ne sono sempre uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che anche se ci siamo lasciati dopo sette anni (ormai da diversi mesi), ci sarà sempre del bene. Sempre“.

Il cantante ha anche aggiunto che non ha intenzione di tornare ancora sull’argomento: è evidente che la fine di questa relazione, dove progettava anche di adottare un bambino, lo ha davvero ferito. Marco Carta ha anche aggiunto che userà la musica, sua vera compagna di vita, per analizzarsi, capirsi e trovare di nuovo l’ispirazione.

Ecco lo struggente messaggio di addio dell’ex vincitore di Sanremo, Marco Carta, al fidanzato Sirio:

Blogtivvu ha ricordato uno dei primi messaggi con cui Marco Carta ha presentato ai fan il suo fidanzato Sirio: secondo alcune indiscrezioni, la fine della relazione potrebbe essere stata causata da un tradimento.