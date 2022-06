Programma Rai chiude per sempre, ascolti troppo bassi: lacrime per la celebre conduttrice

Arriva la chiusura del programma Rai di una celebre conduttrice. In lacrime la personalità televisiva saluta i palinsesti del servizio pubblico.

Alla fine la Rai ha deciso di chiudere una trasmissione condotta da una celebre conduttrice. Infatti proprio la protagonista del format ha salutato i palinsesti senza riuscire a trattenere le lacrime: cos’è successo.

Nella giornata di ieri si è chiusa la stagione di ‘Dedicato‘, lo show condotto da Serena Autieri che andava in onda su Rai 1. Il programma, nato un anno fa come esperimento estivo mattutino e poi promosso per la stagione invernale, non ha brillato in ascolti. Quindi la Rai ha deciso di non confermarlo per la prossima stagione televisiva. Quella di ieri, inoltre, è stata una puntata molto commovente anche per i saluti finali della trasmissione.

Ad accompagnare Serena Autieri nel corso della puntata ci ha pensato l’amico e collega Gigi Marzullo. Il noto conduttore ha quindi preso il microfono in mano per annunciare: “Voglio fare una dedica alla mia compagna di studio. Non so come, non so dove, non so quando, ci rincontreremo in uno studio televisivo” – sempre Marzullo ha poi concluso – “Ma sono sicuro che ci rincontreremo e sai perché? Perché oltre ad essere bella sei anche brava a fare la televisione“.

Rai, il programma ‘Dedicato’ abbandona il palinsesto: grande novità

Serena Autieri ha quindi salutato la trasmissione, mostrando tutta la sua commozione in studio. Proprio Gigi Marzullo l’ha voluta omaggiare con un mazzo di fiori e un biglietto da parte di tutta la redazione e lo staff del programma. La conduttrice di tutta risposta ha voluto fare una dedica ad ogni persona che ha lavorato con lei, dalla redazione ai fonici, fino ad arrivare ai maestri e agli autori. Infatti la presentatrice ha esclamato: “Grazie anche alla Rai perché mi ha dato un’opportunità meravigliosa. Un anno d’amore“.

Quindi dopo aver soccorso un ospite in lacrime, la conduttrice e è stata colta da una richiesta insolita proprio al termine della puntata. Il maestro di Dedicato ha chiesto a Serena una dedica per tutti i napoletani nel mondo e per tutto il pubblico di Rai 1. Il brano che è stato richiesto è Canzone appassionata e la conduttrice ha accettato. Quindi nonostante gli occhi pieni di lacrime e la voce rotta dal pianto, Serena è riuscita a chiudere la puntata cantando in studio tra gli ospiti del programma ed il pubblico.