“Non accadrà più”, la drastica decisione di Manuel Bortuzzo: da oggi cambia tutto!

Manuel Bortuzzo ha voluto prendere una drastica decisione. Infatti oggi per l’ex gieffino cambia tutto: cos’è successo.

Torna a parlare Manuel Bortuzzo che in queste ore ha deciso di prendere una drastica decisione. Infatti il nuotatore triestino è stato protagonista a “Non succederà più”, trasmissione radiofonica condotta da Giada Di Miceli: le sue parole.

In queste ore Manuel Bortuzzo ha rilasciato un’intervista a “Non succederà più” (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli e in onda su Radio Radio. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 6 ha quindi chiarito una serie di questioni che l’hanno riguardato negli ultimi mesi. Quindi il nuotatore è tornato a parlare dell’ex fidanzata Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, commentando la voce che che lo vorrebbe vicino all’ex volto di Uomini e Donne Giulia Latini.

Inoltre l’ex protagonista del reality ha quindi spiegato che con Aldo Montano continua ad avere un rapporto stretto e intenso di amicizia. Infatti l’ex gieffino ha rilasciato altre esternazioni circa la sua scelta di partecipare al Grande Fratello Vip 6. Dopo le parole sul suo amico olimpionico, Bortuzzo è tornato a parlare di Lulù Selassiè. In merito Bortuzzo ha quindi affermato: “Non me ne frega un ca…o. Però ritrovo articoli, insulti alla mia ex, Giulia la mia amica che conosco da sei anni“. Andiamo quindi a vedere tutte le parole di Manuel durante l’intervista.

Manuel Bortuzzo su Lulù Selassie: “Non me ne frega un ca**o”

Manuel Bortuzzo ha avuto modo di parlare della sua situazione sentimentale a Radio Radio. Infatti restando in tema la conduttrice di “Non succederà più” ha raccontato di essersi emozionata nel vedere il film, trasmesso di recente su Rai Uno, tratto dal suo libro. Al termine del Capitolo sentimentale, Manuel ha parlato nuovamente della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Infatti il concorrente ci ha tenuto a sottolineare che e la decisione di prendere parte al reality show, per lui, non è stata affatto semplice. A spingerlo verso il sì ci ha pensato la volontà di Alfonso Signorini.

Manuel è poi passato a parlare dell’amico Aldo Montano. Con l’ex schermitore è nato un legame speciale, nato proprio durante il reality. Quindi parlando dell’amico e collega, Bortuzzo ha affermato: “Io e lui veniamo da un contesto che non c’entra una mazza, meno male che c’è stato lui, una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent’anni“. Sulla possibilità di tornare all’interno del Grande Fratello Vip, Manuel ha escluso categoricamente questa possibilità. Così Manuel nel corso di questa intervista ha sviscerato diversi argomenti, andando quindi a colmare tutti i dubbi dei fan.