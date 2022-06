Lutto improvviso per il protagonista del GF Vip 6: che dolore!

Bruttissima notizia per uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 e che è considerato tra i personaggi più amati del programma

Certamente è considerato uno dei personaggi più apprezzati e divertenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un uomo ironico, di bella presenza, colto e sempre pronto ad aiutare i suoi compagni di avventura.

Questi è Barù, l’uomo di origini nobiliari che ha deciso di lanciarsi nei reality show per arricchire la sua esperienza televisiva. La sua partecipazione al GF Vip 6 ha avuto un ottimo riscontro tra i telespettatori. Sono infatti nate una marea di pagine social dedicate a lui ed alla presunta relazione con Jessica Selassié.

Non c’è però soltanto ironia, lusso e divertimento nella vita di Barù. Purtroppo il giovane nobile è stato colpito da un tremendo lutto familiare negli scorsi giorni. Una morte improvvisa che ha destato sconforto e rabbia nella famiglia di quest’ultimo.

Barù, addio all’amato parente: era cugino di Costantino della Gherardesca

Lutto che ha sconvolto tutti nella famiglia nobile di origini toscane. Barù ha perduto infatti un parente a cui teneva molto. Se n’è andato improvvisamente Manfredi della Gherardesca, ovvero lo zio di Barù.

Un addio davvero terribile e inaspettato. Manfredi aveva 60 anni e lavorava come managing director all’interno dell’azienda Mdg Fine Arts and Interiors. Un personaggio colto e amante dell’arte, il quale ha perso la vita un paio di giorni fa. Non sono note le cause della morte, ma si vocifera di un malore improvviso che ha lasciato senza parole tutti i familiari.

Manfredi era anche cugino di Costantino della Gherardesca, ovvero il noto presentatore televisivo, padrone di casa di Pechino Express e non a caso anche zio di Barù.

Manfredi era sposato con la principessa Dora Lowenstein, ovvero la figlia dell’ex manager dei Rolling Stones. Il cugino di Costantino lascia anche due figli, Aliotto e Margherita.

Barù non ha voluto rilasciare dichiarazioni o commenti pubblici per la scomparsa dell’amato zio. Ma ha pubblicato un post su Instagram piuttosto significativo e chiaro: uno schermo completamente nero, in segno di lutto e di tristezza. Una batosta dalla quale l’amatissimo esperto culinario farà fatica a riprendersi.