LDA sparisce e i fan si preoccupano: il motivo della sua ‘assenza’

LDA si è assentato e come avranno fatto i suoi follower ad essere aggiornati su di lui senza social? La preoccupazione si è fatta sentire

Amatissimo da dentro la casetta di Amici di Maria De Filippi, ma ancor più adesso che è fuori e può confrontarsi con i suoi fan instore dopo instore. Il figlio di Gigi d’Alessio ha finalmente spiegato ai suoi fan il motivo dell’assenza.

Ad Amici 21, LDA ha fatto trapelare ben bene il suo animo sensibile, sempre attento agli argomenti trattati nelle sue barre e senza grossi filtri. All’interno della scuola di Canale 5 ha fatto grandi progressi, provando giorno dopo giorno a togliersi l’etichetta di ‘figlio di’ e la parola ‘raccomandato’ dalla sua schiena. Un compito arduo che è riuscito a fare soltanto parzialmente.

Attualmente la sua carriera procede a gonfie vele, basti pensare che è in giro per l’Italia con i suoi instore dal 26 maggio fino al 15 giugno a Benevento con cui chiuderà il primo giro, in vista di un tour tra Roma, Napoli e Milano che vedrà anche l’uscita di un nuovo album. Luca si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa facendo carriera sulle sue gambe.

LDA si giustifica con i fan: “Scusatemi l’assenza…”

Guai essere una celebrità e non aggiornare i fan h24 sui social che subito vanno nel pallone. LDA ha voluto aggiornare i suoi follower sulla sua momentanea assenza, svelando di essersi dedicato a qualcosa di molto caro per lui: “Ciao ragazzi, perdonatemi se non mi sto facendo sentire, ne ho approfittato di questo giorni per godermi le mie nipoti la famiglia”. Dopo aver ricordato i vari appuntamenti grazie ai quali potranno presto vedersi con i fan, LDA ha anche fatto presente che sarà guest alla data di Napoli di Aka7even.

In tutto ciò, LDA non ha nascosto che è già al lavoro per saziare la fame dei fan di vederlo e sentirlo costantemente: è pronto a lavorare in studio per farsi aiutare nella produzione di nuovi brani da mettere a disposizione dei suoi fan.