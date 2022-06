Nuovo dramma per Charlene di Monaco: le sue condizioni preoccupano

Charlene di Monaco alle prese nuovamente con problemi di salute. Ecco come sta la principessa di origini africane, consorte di Alberto

Un anno a dir poco intenso e ricco di spavento quello che sta attraversando Charlene di Monaco. La donna, considerata una delle figure ‘reali’ più eleganti ed affascinanti al mondo, è ancora alle prese con problemi di salute.

Charlene Wittstock, questo il suo nome da nubile, ha già affrontato nei mesi scorsi una malattia che l’ha debilitata in maniera significativa. Un’infezione otorinolaringoiatrica che l’ha messa k.o. per diverso tempo.

In quel periodo Charlene si era rifugiata in Sudafrica, tornando nel suo continente natale (lei è originaria dello Zimbabwe) per un periodo di riposo assoluto e di cure, lontano dal mondo patinato di Montecarlo e dal marito Alberto di Monaco. Fatto che ha anche lasciato intendere come tra i due non vi fosse più l’idillio di prima.

Prima l’infezione all’orecchio, ora il Covid: un anno tremendo per la principessa Charlene

L’ultima notizia è preoccupante. Come emerge dalle cronache vicine al Principato, pare che Charlene sia risultata positiva al Covid-19. Il temibile virus che, fortunatamente, ha attenuato la sua morsa negli ultimi mesi. Ma il quale evidentemente ancora circola liberamente.

Fonti vicine alla principessa consorte parlano di primi sintomi classici in cui sarebbe incappata Charlene. Dunque febbre, mal di gola e stanchezza. Ma per il momento nulla di preoccupante o grave. Situazioni da monitorare, visto che la salute della donna è cagionevole, vista la precedente infezione all’orecchio.

Charlene era attesa oggi, domenica 5 giugno, ad un evento sportivo molto rilevante per il Principato. La Riviera Water Bike Challenge che annualmente si tiene a Monaco, organizzata proprio dalla sua fondazione. Ospite d’onore della gara di moto d’acqua, la consorte avrebbe dovuto partecipare accanto a suo marito Alberto. Ma l’improvvisa comparsa dei sintomi del Covid e il tampone positivo l’hanno costretta a dare forfait.

Un gran peccato per la giovane ed affascinante principessa, che di recente era tornata a comparire in pubblico in un evento mondano. La Montecarlo Fashion Week, in cui aveva fatto il debutto in passerella anche la piccola Gabriella, figlia di Charlene ed Alberto. Ora servirà grande precauzione ed attenzione per colpa del fastidioso coronavirus.