Don Matteo 14, ora è ufficiale: che mazzata per i telespettatori!

Arriva la notizia praticamente certa, che indispettirà non poco i numerosi fan della fiction storica di Rai Uno, ovvero Don Matteo

Grande successo ed enorme curiosità hanno accompagnato nelle scorse settimane la messa in onda di Don Matteo 13. Ovvero l’ennesima stagione della amatissima fiction di Rai Uno che debuttò nel lontano 2000.

Numeri importanti per la serie televisiva, che quest’anno ha cambiato qualcosa di fondamentale. Addio al personaggio di Don Matteo, interpretato da Terence Hill e spazio al nuovo e tenebroso Don Massimo, che prende il volto di Raoul Bova.

Il pubblico italiano è rimasto generalmente soddisfatto, sia dal cambio tra protagonisti sia delle nuove trame ed intrecci nella parrocchia di Spoleto. Ma i fan più accaniti di Don Matteo purtroppo hanno ricevuto una notizia praticamente certa che li getterà nello sconforto.

Slitta Don Matteo 14: le riprese inizieranno soltanto l’anno prossimo

Sono giunte indiscrezioni certe dal portale blastingnews.com che non faranno piacere ai telespettatori più fedeli di Don Matteo. La quattordicesima stagione della fiction Rai andrà in onda con grande ritardo rispetto alle premesse.

Giorni fa è stato ufficializzato il palinsesto delle fiction Rai per la stagione 2022-2023 che prenderà il via a settembre. Don Matteo 14 non è in previsione, visto che le riprese a Spoleto della nuova stagione inizieranno solo l’anno prossimo. La messa in onda televisiva è confermata, ma solo nel 2024.

Una delusione per tutti gli italiani che volevano avere maggiori delucidazioni sul passato oscuro di Don Massimo, sulle gag tra il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e Natalina (Nathalie Guetta) o sulla storia d’amore tra Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico).

Le conferme del palinsesto Rai: ritornano due fiction di successo

Maria Chiara Giannetta, attrice di Don Matteo, si potrà consolare. Infatti sarà in programmazione nella prossima stagione Rai la seconda parte di Blanca, serie che la vede protagonista nei panni dell’investigatrice non vedente di Genova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blanca La Serie (@blancalaserie)

Altra conferma apprezzatissima dal pubblico sarà Mina Settembre 2. Ovvero la seconda stagione della fiction con Serena Rossi come protagonista, nei panni dell’assistente sociale napoletana. La serie tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni dovrebbe arrivare in prima visione Rai in autunno.