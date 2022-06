“È nata già con un dente!”: lo stupore dell’ex GF dopo il parto – VIDEO

L’ex GF ha da poco partorito, ed ha condiviso con i suoi fan la gioia di avere una bambina che è nata già con un dente. Ecco cosa ha raccontato riguardo il parto e come mai la primogenita è nata con questa particolarità.

Durante la sua presenza al GF del 2014, che vide alla conduzione Alessia Marcuzzi, l’inquilina è ricordata soprattutto per la relazione che intrecciò con il chirurgo di Sassari, Giovanni Angiolini. I più esperti di gossip ricorderanno che Angiolini è anche la nuova fiamma di Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi.

Dopo aver finito la sua esperienza al GF nel 2014, Mary Falconieri si era trasferita da Lecce a Milano, dove ha anche iniziato una carriera da modella. Oggi è diventata anche un’influencer ed imprenditrice: dirige infatti il marchio di abbigliamento Mindset, che crea capi di abbigliamento da donna che hanno come filosofia la comodità.

Il matrimonio nel 2021 e poi Giulia: com’è cambiata Mary

Il 26 luglio 2021 Mary Falconieri è convolata a nozze con con l’avvocato Giuseppe Schiavello, che è a capo di un omonimo studio legale di Milano. A quasi un anno di distanza dal matrimonio, la coppia ha avuto la sua prima bambina, che hanno deciso di chiamare Giulia senza rispettare la tradizione di dargli il nome di uno dei nonni.

Mary Falconieri ha spiegato di essere tornata da poco a casa, e che ormai sono trascorsi diversi giorni dal parto. Ha anche spiegato che non è stato tutto semplice e perfetto come magari viene mostrato sui social network. In questo momento continua ancora a prendere antidolorifici, ma ha spiegato di essere comunque autonoma nella quotidianità.

La storia della bambina dell’ex GF che nasce già con un dente

La loro bimba Giulia sembrerebbe essere per il molto tranquilla, e sia Mary Falconieri che il papà ammettono di fare fatica a staccarle gli occhi di dosso. La cosa che ha reso questo parto ancora più speciale per l’ex GF è che la bambina è nata già con un dente. Come ha spiegato anche la neo-mamma, si tratta di una situazione molto rara.

Si stima infatti che in Italia un bambino su duemila nasca già con un dente: recentemente, il quotidiano Il Mattino ha riportato di una bambina che è nata addirittura con due denti. In questi casi, di solito si procede a verificare se si tratta di un dente da latte o soprannumerario. Se il secondo caso è quello corretto, si procede all’estrazione.

Ecco le Storie Instagram in cui l’ex GF 2014, Mary Falconieri, ha spiegato diversi dettagli della sua gravidanza ed ha mostrato la foto della figlia che è nata con un dente: