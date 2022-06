Antonella Mosetti racconta il suo dramma in diretta: “All’improvviso sei fregato!”. Arriva la spiegazione per l’assenza da Instagram

Quando chi vive spesso, diciamo quasi sempre, sui social sparisce all’improvviso senza lasciare tracce e senza avvisare in genere si tratta sempre di problemi sentimentali. Ma ad Antonella Mosetti è andata molto peggio e solo ora riesce a raccontarlo.

Ha spiegato tutto in una lunga intervista rilasciata a Novella 2000. Non è stata una scelta volontaria ma piuttosto una necessità e un problema che solo adesso sta cercando di risolvere. In pratica un paio di mesi fa, quando ha cambiato telefono era certa di poter scaricare anche tutta la memoria e interagire su Instagram con i suoi follower come faceva prima. “Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram“.

L’inizio di un calvario social che di fatto l’ha isolata dal mondo e ha fatto temere problemi maggiori ai suoi follower. “All’improvviso qualcosa si spegne in questi siti, sei fregato e non lavori più! E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”, ha spiegato raccontando che però ora è pronta per ripartire.

Antonella Mosetti racconta il suo dramma in diretta: ecco come vuole tornare in tv

Ma l’intervista è servita ad Antonella Mosetti anche per chiarire i motivi del suo allontanamento dal mondo della tv dove per un certo periodo è stata presenza fissa Una precisa scelta di vita, perché ha deciso di dedicarsi solo a se stessa e alla sua famiglia in attesa che arrivino occasioni bune per tornare.

Una coi sarebbe e lei non lo nega. Dopo aver partecipato al primo GF Vip nel 2016 con la figlia, Asia Nuccetelli ora le piacerebbe tornare. “Sono molto legata alla mia famiglia e non mi staccherei mai da loro così per due mesi così lontana. Ho mio padre che non sta bene, mia madre pure. Proprio no. Il GF invece è in Italia, a Roma dove vivo io e già l’ho fatto. Ho grande rispetto per Signorini e c’è stima reciproca”.

Sua figlia Asia invece non è più interessata a quel mondo. Come ha raccontato la Mosetti vive felicemente in campagna, fuori dalla Capitale , e si sta dedicando al suo vero amore che è l’equitazione, seguita fin da bambina.