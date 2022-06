Al Bano, finalmente è pace fatta? Il video del compleanno non mente – VIDEO

La festa di compleanno di Romina Carrisi a Roma è stata l’occasione in cui è stato ufficializzata una svolta importante nel rapporto con suo padre Al Bano. Ecco cosa è successo e le dichiarazioni della figlia di Romina Power a Oggi è un altro giorno.

Durante l’ultima diretta di Oggi è un altro giorno, la presentatrice Serena Bortone ha voluto nel suo studio tanti ospiti speciali. Fra questi, oltre a Cristiano Malgioglio, c’erano anche Romina Power e sua figlia Romina Carrisi. Entrambe hanno concesso un’intervista che poi ha sollevato numerose polemiche, ma con motivazioni completamente differenti.

Romina Power, infatti, ha raccontato un incredibile episodio che vede coinvolta soprattutto sua madre, Linda Christian. Quando furono invitati dal re Hussein di Giordania, la cantante ha spiegato che sua madre decise di mettere degli acidi nel tè del monarca, senza però dirgli nulla. Ha rivelato contestualmente che anche lei aveva fatto uso di droghe.

Oggi è un altro giorno, il racconto a Serena Bortone

L’intervista di Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno ha fatto luce sul rapporto che la lega a suo padre Al Bano. I due hanno avuto diversi screzi in passato, e la figlia non ha mancato di rimproverargli una certa durezza nell’educazione. La Carrisi ha ricordato che in casa non si poteva piangere e non si poteva mostrare fragilità in alcun modo.

Romina Carrisi ha rinfacciato al padre di “essere cresciuta come una bambina del dopoguerra“. Insomma, ha rinfacciato al padre di essere troppo autoritario. Come studiò per primo Kurt Lewin, i padri che hanno uno stile genitoriale di questo tipo, spesso sono cresciuti nello stesso modo. Anche la ribellione di Romina si inserisce in questo quadro.

Al Bano e Romina Carrisi, cosa è successo al compleanno di lei

Romina Carrisi e Al Bano, con il passare del tempo, hanno avuto il modo di poter rielaborare gli anni in cui sono cresciuti insieme a Cellino San Marco. Nonostante la figlia non abbia risparmiato qualche frecciatina ad Oggi è un altro giorno, per la sua festa del trentacinquesimo compleanno, festeggiato il 4 giugno, i due si sono mostrati felici insieme.

In particolare, Al Bano ha intrattenuto il pubblico cantato i suoi migliori successi in un locale della zona Trastevere di Roma, Mr. Barry. Il tenero abbraccio mentre il cantante si esibisce nel brano Incredibile appuntamento testimonia il rapporto di grande affetto e riconoscenza che crea un legame molto forte fra i due.

Ecco alcuni video del compleanno di Romina Carrisi. Nella prima slide si può vedere anche Serena Bortone nei panni di conduttrice della festa insieme alla protagonista. Nella terza slide, si può federe l’abbraccio con Al Bano.