Uomini e Donne, Maria De Filippi ha scelto i due nuovi tronisti: nomi da urlo

Non si fa a tempo a terminare un’edizione che si pensa subito alla prossima, ad Uomini e Donne arriveranno due nuovi tronisti

L’ultima edizione del dating show ha regalato grandi colpi di scena come è solita fare Maria De Filippi in tutti i suoi programmi. Adesso si pensa all’anno prossimo e sono già stati attenzionati due nuovi tronisti.

Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte, Roberta Giusti, Matteo Ranieri, Luca Salatino e Veronica Rimondi hanno finito la loro esperienza ad Uomini e Donne e sono pronti a lasciare il Trono Classico ai prossimi in lista. Un’edizione ricca di colpi di scena, tra espulsioni e storie finite male poco dopo la trasmissione, oltre al primo trono con una donna trans che, grazie a Maria De Filippi, ha ancora una volta ampliato la mente dei telespettatori.

Nonostante, negli anni, c’è chi l’amore l’ha trovato e chi invece è tornato a casa con un pugno di mosche, il dating show continua ad essere uno dei programmi di punta della moglie di Maurizio Costanzo che tornerà regolarmente in onda a partire da settembre, come da 20 anni a questa parte.

Uomini e Donne, scelti i prossimi tronisti: sono proprio loro

Sono già carta conosciuta e Maria De Filippi ci punterebbe molto volentieri sui due ex corteggiatori che hanno fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne. In lizza per il prossimo Trono Classico, infatti, ci sarebbero le ultime due non-scelte del dating show, Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa lasciati a casa rispettivamente da Luca Salatino e Veronica Raimondi che hanno preferito frequentare all’esterno Soraya e Matteo. Non è la prima volta che Maria De Filippi opta per una scelta simile, basti pensare che Luca Salatino era a sua volta corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti e Matteo Ranieri quello di Sophie Codegoni, ad oggi felicemente fidanzata con Alessandro Basciano.

Al di là della visibilità che il Trono dà, poter vivere un’esperienza dal lato del ‘potere’ è sicuramente diverso, ancor più per chi dall’altro lato c’è stato e non è stato portato fuori come sperato.