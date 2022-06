Uomini e Donne, nome a sorpresa: l’ex del GF Vip 6 diventerà tronista

Presenza possibile e sorprendente nella nuova stagione di Uomini e Donne. Si tratta di un volto già noto dai telespettatori di Mediaset

Maria De Filippi non va mai in vacanza. Lei e la sua squadra di produzione a Mediaset stanno già lavorando per le prossime stagioni televisive dei programmi di punta, in particolare il dating show Uomini e Donne ed il talent Amici.

Arrivano soprattutto indiscrezioni sull’edizione autunnale di Uomini e Donne, che riprenderà dopo i mesi di pausa estiva decisamente dovuti. Vecchi intrecci del Trono Over terranno sicuramente banco, mentre in quello classico, con tronisti e corteggiatori più giovani, si prospettano novità assolute.

L’ultima rivelazione riguarda la possibile presenza a Uomini e Donne stagione 2022-2023 di un volto noto del pubblico italiano. Un giovane influencer, già piuttosto affermato in televisione, che sembra vicino ad entrare nel cast a partire da settembre, nel ruolo di tronista.

Antonio Medugno, da Uomini e Donne al GF Vip e di nuovo a Uomini e Donne!

Il personaggio in questione sarebbe Antonio Medugno. Un nome ormai piuttosto noto sia per i telespettatori cari a Mediaset, sia per chi naviga ed utilizza molto i social network in Italia.

Medugno è un modello ed influencer balzato alle cronache da qualche tempo. L’uomo è nato nel 1998 a Napoli e ha circa 24 anni, ma ha iniziato ad essere noto con la prima partecipazione a Uomini e Donne, entrando nello show come corteggiatore dell’ex Miss Italia Clarissa Marchese.

Successivamente, ovvero a gennaio 2022, Antonio Medugno ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 in corsa. Una presenza importante, sia per la felicità del pubblico femminile, sia per il feeling molto chiacchierato con Clarissa Selassié, la più piccola delle tre principesse ex gieffine.

Oggi Medugno si dichiara non impegnato in relazioni serie. Questo suo status potrebbe agevolarlo nel clamoroso ritorno a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. L’indiscrezione di Amedeo Venza parla chiaro: il bell’Antonio ha preso contatti con la produzione del programma di Maria De Filippi per sedere sul trono classico e trovare l’amore all’interno del dating show di Canale 5.

Siamo certi che non mancheranno pretendenti per Medugno, che ha dimostrato di avere grande seguito sui social.