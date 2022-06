“Purtroppo è arrivata la notizia”, crisi di pianto all’Isola dei Famosi: ritiro immediato? Sembra che non ci siano le condizioni per continuare

L’addio al reality di Roger Balduino hanno mandato letteralmente in crisi Pamela Petrarolo, che è scoppiata in lacrime. Questo potrebbe essere l’ultimo atto anche della sua esperienza in Honduras.

In Honduras le vicende dei naufraghi dell’Isola dei Famosi continuano ad intrecciarsi, creando legami sempre più saldi e storie più complesse. Tra concorrenti che devono abbandonare la Palapa e altri che sembrano non resistere più alla lontananza da casa, le crisi sono all’ordine del giorno. L’ultima in ordine temporale ad abbandonarsi ad una fragorosa crisi di pianto è stata Pamela Petrarolo. L’ex ragazza di Non è la Rai, si è trasferita da poco su Playa Sgamatissima, dove era sicura di poter continuare la sua avventura in compagnia. In effetti ad accoglierla ha trovato Roger Balduino, ma solo per poco. Si perchè nel corso dell’ultima puntata, per motivi di salute, quest’ultimo è stato costretto a recarsi nella clinica medica. Dopo alcune visite più approfondite, durante la fascia giornaliera del reality, è stato comunicato che Balduino sarà costretto a ritirarsi. Non può restare in Honduras e farà subito rientro in Italia, per approfondire le analisi e iniziare delle cure più accurate.

Isola dei famosi, Pamela Petrarolo colpita da una crisi di pianto: in dubbio il suo futuro in Honduras

Questa notizia ha colto di sorpresa soprattutto Pamela, che avvisata dalla produzione tramite un comunicato è scoppiata in un fragoroso pianto a dirotto.

Tutto si aspettava tranne che di dover affrontare questa esperienza completamente da solo. Non avere nessuno al fianco nella spiaggia sperduta in Honduras le fa davvero paura e non lo ha nascosto nemmeno davanti alle telecamere.

“Mi aspettavo di tutto invece purtroppo è arrivata la notizia che non avrei mai voluto leggere“, ha dichiarato subito dopo il lungo pianto.

Tuttavia lo sconforto sembra non aver avuto la meglio su di lei e dopo un’iniziale sbandata emotiva ora è pronta a tirar fuori la grinta necessaria per vincere anche questa sfida. Ritrovato un minimo di entusiasmo si è detta convinta di restare da solo sulla Playa Sgamatissima.

Ora resta da capire se l’ex compagna di Ambra a Non è la Rai sarà davvero in grado nei prossimi giorni di superare tutti gli ostacoli che la solitudine le porrà davanti. A casa non sono tutti così sicuri che la ritroveremo ancora a lungo nel cast del reality. Potrebbe esserci un altro ritiro imminente? Lo scopriremo presto.