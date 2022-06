“Non mi sono sentita bene”, la confessione di Ida Platano spaventa tutti

La bella parrucchiera Ida Platano, protagonista quotidiano a Uomini e Donne, ha rivelato di aver avuto un problema di salute e di essersi spaventata

Si è conclusa questa settimana la stagione 2021-2022 di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito della televisione italiana. Chiude i battenti il salotto di Maria De Filippi, ma soltanto per la consueta pausa estiva.

Ma i protagonisti centrali del suo programma continueranno a far parlare di sé anche durante questa pausa di circa tre mesi. Fra le donne più discusse e chiacchierate di Uomini e Donne spunta sicuramente Ida Platano.

La bella parrucchiera di Brescia è tornata al centro delle cronache rosa in U&D. La donna infatti, rientrata nel Trono Over dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, starebbe attraversando un periodo di grande crisi sentimentale. Proprio la presenza in studio di Riccardo avrebbe riacceso certe speranze.

Il malore durante Uomini e Donne: Ida Platano svela tutto

Un tira e molla che sembra non fermarsi quello tra Ida e Riccardo. Segnali di distensione e riavvicinamento si sono alternati a situazioni meno idilliache, con tanto di discussioni pubbliche anche piuttosto feroci.

Ida ha voluto glissare sul rapporto con Riccardo, soprattutto nell’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine di recente. Ma ha svelato di aver sofferto molto negli ultimi tempi, soprattutto di aver accusato un malessere in seguito ad una discussione con il suo ex cavaliere.

“in puntata si è visto che tremavo dal nervosismo. ho chiesto scusa e mi sono allontanata in camerino. non mi sono sentita affatto bene. ora però c’è poco da dire, ho già detto tutto quello che potevo”

Spavento e tanto nervosismo per Ida Platano, che evidentemente aveva sperato di riallacciare un rapporto vero e sincero con Riccardo, senza però trovare da parte dell’uomo tarantino le giuste aperture e le reazioni aspettate.

Ora i programmi della parrucchiera sono tutti indirizzati verso un’estate di riposo e relax, soprattutto dalle cronache rosa. Ida vuole godersi il figlio Samuele, partendo in vacanza con lui. Ma non è escluso che possa trascorrere del tempo con l’ormai amica intima Gemma Galgani, altra star del Trono Over. Le due donne sono attualmente il simbolo di sfortuna in amore ai tempi di Uomini e Donne.