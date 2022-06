Isola dei Famosi, colpo di scena: Ilary Blasi ha deciso! Come la prenderà Edoardo Tavassi?

Un altro colpo di scena per il cast ed i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi ha preso una decisione che farà discutere non poco

Sempre colpi di scena, entrate a sorpresa e grandi rivelazioni arrivano dall’Isola dei Famosi 2022. Un’edizione scoppiettante, che visto il grande seguito di pubblico è stata prolungata per un altro mese.

Dopo l’ingresso a sorpresa delle due piratesse, ovvero Vera Gemma e Soleil Sorge, non è da escludere un nuovo sbarco temporaneo sulle spiagge dell’Honduras. La sorpresa la sta preparando direttamente Ilary Blasi, che secondo ultime rivelazioni avrebbe provinato una nuova naufraga.

Pare che Ilary abbia scelto di puntare su un ingresso shock, inviando a Playa Paloma un personaggio pronto a creare scompiglio. Ovvero l’ex fidanzata di Edoardo Tavassi, uno dei naufraghi più apprezzato dell’Isola dei Famosi 2022, alle prese con una relazione ancora tutta da accertare con Mercedesz Henger.

Sbarca l’ex compagna di Edoardo Tavassi: è una vecchia conoscenza del GF

Una sorpresa che Edoardo Tavassi forse non accoglierà benissimo. Ilary Blasi ha deciso di metterlo ulteriormente in difficoltà: dopo averlo chiamato a rasarsi i capelli a zero, pur di sfamare il gruppo in Honduras, ora un’altra prova tostissima per il ragazzo romano.

Potrebbe sbarcare a breve, ma solo per un lasso di tempo limitato, Angelica Livraghi. La donna è una delle ex di Edoardo, con cui ha trascorso un periodo felice seppur non lunghissimo. La ex più recente del Tavassi si chiama Lucia, e sorgono dubbi sul rapporto tra i due, ma occhio alla presenza di Angelica che potrebbe mettere in crisi il naufrago.

La Livraghi aveva già dato la sua disponibilità a partecipare all’Isola dei Famosi 2022, ma fu inizialmente scartata dai produttori. Ora però, vista la presenza come personaggio centrale di Edoardo Tavassi, la ragazza è stata nuovamente presa in considerazione da Ilary Blasi per un ingresso sconvolgente.

Va ricordato come Angelica Livraghi, 34enne romana, abbia partecipato al Grande Fratello 11 come concorrente. In quell’edizione fu una delle protagoniste assolute, visto il rapporto nato dentro la casa con Ferdinando Giordano ed il feeling mai nato con Guendalina Tavassi, proprio la sorella di Edoardo con cui ha avuto una relazione in passato.