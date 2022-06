Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha deciso: silurati ancora prima di entrare. Incredibile retroscena sul futuro del reality

L’Isola dei Famosi 2022 deve ancora emettere il suo verdetto finale anche se il pubblico dei reality non sembra particolarmente ansioso per l’attesa. Piuttosto crescono le aspettative per il Grande Fratello Vip 7 con una novità clamorosa.

Perché ci sono due casting aperti. Il primo è quello per i prossimi concorrenti, quelli che entreranno nella Casa dalla metà di settembre quando partirà la nuova stagione del GF Vip. Ma il secondo è quello per gli opinionisti che daranno compagnia ad Alfonso Signorini in studio commentando ogni settimana in diretta quello che succede.

L’indiscrezione l’aveva lanciata Dagospia qualche settimana fa e ha trovato conferme. Al Grande Fratello Vip 7 non torneranno nè Sonia Bruganelli e nemmeno Adriana Volpe anche se alla fine la coppia aveva funzionato. Ma la produzione e il conduttore sembrano aver deciso di dare un taglio diverso al programma e quindi sono alla ricerca di personaggi con un altro bagaglio.

Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha deciso: non ci saranno loro come opinionisti

Non è un caso quindi che nei giorni scorsi più volte sia saltato fuori il nome di Katia Ricciarelli pronta a tornare dopo essere stata una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip 6. Ma anche quello di Amanda Lear, lanciata ancora da Dagospia che ipotizzava la sua partecipazione insieme all’amico Cristiano Malgioglio.

Oggi però arriva il clamoroso dietrofront. Entrambi i nomi sarebbero stati silurati da Signorini e quindi non ci saranno. Secondo la pagina Instagram The Pipol Tv nessuna delle due sarà al GF Vip 7. Il nome di Katia Ricciarelli come opinionista non sarebbe nemmeno mai stato preso in considerazione. Quello di Amanda Lear era un’idea proposta da uno degli addetti ai lavori del reality ma è tramontata prima di nascere.

Quindi, sempre che non siano manovre per nascondere la verità, sia la ricerca dei concorrenti che quella degli opinionisti è ancora in alto mare. In fondo però mancano ancora tre mesi al via del reality (la data sarà ufficializzata alla presentazione dei palinsesti Mediaset). E quindi abbiamo ancora tempo per leggere e bruciare moltissimi altri nomi.