Fermi tutti! Questa moneta preziosa vale 1 milione di euro: ce l’avete voi? Un prezzo clamoroso che i collezionisti sono disposti a pagare per questo esemplare raro

La valutazione di un conio può variare in base a molteplici fattori, come tutti gli esperti di numismatica sanno. Ne esistono addirittura alcune che possono raggiungere cifre a sei zeri.

Una semplice moneta che può arrivare a valere come un autentico tesoro. Sembra una follia ma invece è un fatto estremamente reale e che si lega a doppio filo a tutti i collezionisti e appassionati di numismatica. Si perchè tra le ricerche più preziose c’è proprio quella che concerne gli antichi (e moderni) coni. Pezzi unici che possono risultare quasi introvabili e per questo ancora più ambiti. Certo pensare che un esemplare del genere, in perfetto stato di conservazione (Fior di Conio) possa essere acquistato per un milione di euro è roba da fantascienza. In realtà è una semplice legge di mercato: tanta è la domanda e tale sarà l’offerta.

Moneta preziosa dal valore di 1 milione di euro: il caso del medaglione aureo di Massenzio

La moneta di cui stiamo parlando oggi è un pezzo davvero antico, catalogata tra quelle introvabili e con una storia alle spalle incredibilmente unica. Ci riferiamo al medaglione aureo di Massenzio del 15 avanti Cristo, in pieno epoca dell’impero romano. Come riferiscono anche gli esperti di moneterare.net, oggi è quasi impossibile trovare un modello del genere, sia per la distanza temporale, sia per la difficoltà di conservare un conio secolare in modo adeguato.

Le valutazioni di cui parlavamo in precedenza non sono frutto solo di schemi astratti e idee di esperti, ma riguardano una reale transazione andata in scena qualche anno fa. La moneta fu venduta all’asta per l’incredibile prezzo di 1.407.550 dollari. Una cifra senza precedenti che testimonia quanta attenzione ci sia da parte di tutti i collezionisti di mettere le mani su esemplari davvero unici. Al di là di questo caso specifico, esistono comunque altre monete, anche molto più recenti, che possono valere un bel gruzzolo se vendute nel modo giusto. Non disdegnate di controllare nel vostro salvadanaio, potreste ritrovarvi con un tesoro in casa senza neppure saperlo.