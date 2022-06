Che Dio ci aiuti, arriva una notizia sensazionale: sta per diventare papà. Tutti i fan sono rimasti a bocca aperta dopo l’annuncio

Momento speciale per l’attore Erasmo Genzini e per la compagna Federica che aspettano un bambino. Ad annunciare la lieta notizia è stata proprio la coppia attraverso un dolcissimo post su Instagram.

Nel cast della fiction Rai Che Dio ci aiuti è arrivata una lietissima notizia. No, questa volta non ha a che vedere con le riprese della storia interpretata da Elena Sofia Ricci, ma con la realizzazione personale di un giovane attore. Stiamo parlando di Erasmo Genzini che presto diventerà padre. La compagna Federica infatti è incinta e presto darà alla luce il coronamento del loro amore, che dura da diversi anni. Su Instagram, l’attore che interpreta Erasmo Ferri nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti ha pensato di registrare un bel video in spiaggia con la compagna, accarezzando il pancione di lei mentre camminano e svelando la gravidanza. Oltre a questo non è stato svelato il sesso del nascituro né la presunta data del parto. Tutte domande che hanno provato a porre i moltissimi fan sui social che non potevano non commentare il lieto annuncio.

Assieme alle immagini e due hanno volute dolcemente specificare come: “Mamma e papà sono qui ad aspettarti e pronti a donarti tutto l’amore che abbiamo”. Erasmo Genzini ha scritto un eloquente “Mancavi solo tu”, tanto per sottolineare come questo passo fosse davvero molto atteso nella sua vita.

La storia d’amore tra Federica e l’attore 31enne è iniziata oltre dieci anni fa. I due si sono incontrati per strada, scambiandosi uno sguardo. Un vero colpo di fulmine, senza mai essersi visti prima. La ragazza è riuscita a rintracciare sui social Erasmo e da lì hanno iniziato la loro frequentazione.

Già lo scorso anno si era parlato di matrimonio per la coppia, dopo che sono andati a vivere insieme comprando una bella casa. Da gennaio convivono anche se ancora non sono riusciti ad organizzare la cerimonia della loro unione. Per ora si godono la dolce attesa, un altro bel passo verso un percorso di vita insieme.